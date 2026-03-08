Küresel yatırım bankası Bank of America, Türkiye varlıklarına ilişkin yayımladığı son strateji notunda Borsa İstanbul için 2026 beklentilerini paylaştı. Raporda, makro dengelerde bozulma yaşanmaması ve para politikasının öngörülebilirliğini koruması halinde BIST 100 endeksinde yukarı yönlü alanın açık olduğu vurgulandı. Bankanın baz senaryosunda 16.000 – 17.000 puan aralığı öne çıkarken, olumlu koşulların devamı halinde bu seviyelerin “şaşırtıcı olmayacağı” ifade edildi.

17.000 SEVİYESİ HANGİ HESAPLAMAYA DAYANIYOR?

Raporda dikkat çeken nokta, hedefin yalnızca teknik beklentiye değil; şirket kârlılık projeksiyonlarına ve çarpan analizine dayanması. Bank of America analistleri, 2026 yılına girerken şirket kârlarında reel toparlanma bekliyor. Özellikle bankacılık tarafında net faiz marjlarının dengelenmesi ve kredi büyümesindeki normalleşmenin bilanço kalitesini destekleyebileceği belirtiliyor. Ayrıca Türkiye’nin risk priminde (CDS) görülebilecek olası gerilemenin, yabancı yatırımcı algısını doğrudan etkileyebileceği ifade ediliyor. CDS’te yaşanacak düşüş, Borsa İstanbul’daki iskonto oranının azalmasına ve çarpan genişlemesine zemin hazırlayabilir. Bu da endeks seviyesini yukarı taşıyan ana unsurlardan biri olarak görülüyor.

MEVCUT SEVİYELERE GÖRE TABLO NE SÖYLÜYOR?

BIST 100’ün son dönemde 12.000 – 13.000 bandında dalgalandığı düşünüldüğünde, 16.000 seviyesi yaklaşık yüzde 25 civarında bir yükseliş potansiyeline işaret ediyor. 17.000 puan ise yüzde 30’un üzerinde bir alan anlamına geliyor. Ancak raporda dikkat çeken bir diğer vurgu, yükselişin doğrusal olmayacağı yönünde. Küresel piyasalardaki dalgalanmalar, ABD faiz görünümü ve jeopolitik başlıklar nedeniyle sert ara düzeltmelerin yaşanabileceği belirtiliyor. Buna rağmen orta vadeli projeksiyonda yukarı yönlü eğilimin ağır bastığı ifade ediliyor.

HANGİ SEKTÖRLER DAHA AVANTAJLI GÖRÜLÜYOR?

Bank of America, özellikle banka hisselerinin hâlâ gelişen ülke benzerlerine göre iskontolu işlem gördüğüne dikkat çekiyor. Bunun yanında savunma sanayi, ihracat ağı güçlü sanayi şirketleri ve bazı holdinglerin de değerleme açısından cazip olduğu belirtiliyor.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Hisse Fiyat Hacim Fark Saat THYAO 276.75 15.681.895.137,50 % -2.64 18:10 TUPRS 258 15.622.859.734,30 % 4.54 18:10 ASELS 333.5 11.659.170.492,25 % -3.33 18:10 AKBNK 74.05 8.980.330.520,30 % -6.97 18:10 ISCTR 14.22 6.905.437.699,16 % -5.07 18:10 Tüm Hisseler

Yabancı yatırımcı girişinin hızlanması halinde, özellikle banka ve holding hisselerinde çarpan genişlemesinin daha belirgin olabileceği değerlendiriliyor. Bu durum endeksin genel performansını da yukarı çekebilecek temel faktörlerden biri olarak öne çıkıyor.

RİSKLER TAMAMEN ORTADAN KALKMIŞ DEĞİL

Raporda olumlu senaryonun yanında risk başlıklarına da yer veriliyor. Enflasyonun beklenenden yavaş düşmesi, kur oynaklığının artması veya küresel risk iştahında ani bozulmalar yaşanması halinde HEDEF seviyelerin zamana yayılabileceği belirtiliyor.

Özellikle ABD Merkez Bankası’nın faiz patikası ve Orta Doğu’daki jeopolitik gelişmelerin, gelişen ülke piyasaları üzerinde baskı yaratma potansiyeline sahip olduğu vurgulanıyor.

Bank of America’nın 2026 projeksiyonu, Borsa İstanbul’da kısa vadeli dalgalanmalara rağmen orta vadede yukarı yönlü bir potansiyelin korunduğuna işaret ediyor. 16.000 – 17.000 bandı baz senaryo olarak öne çıkarken, makro dengelerde iyileşmenin hızlanması halinde daha yüksek seviyeler de gündeme gelebilir. Ancak her projeksiyon gibi bu hedeflerin de ekonomik ve küresel gelişmelere bağlı olarak değişebileceği unutulmamalı.

Bu haber yatırım tavsiyesi değildir.