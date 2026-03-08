Avdagiç, Barselona’da gerçekleştirilen ve Türkiye milli katılımını İTO'nun gerçekleştirdiği Dünya Mobil Kongresi’nde (MWC 2026) basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Türkiye ekonomisinin 2025 yılında yüzde 3,6 büyüdüğünü hatırlatan Avdagiç, büyüme rakamları açıklandığı zaman İTO'nun, her zaman büyümenin alt kırılımlarına bakma geleneği ve usulüyle hareket ettiğini söyledi.

Avdagiç, en çok önemsedikleri konunun, büyümeye yatırımların ve ihracatın katkısı olduğunu dile getirerek, "Türkiye'nin uzun vadeli üretimini ve ihracatını artırması için mutlaka yatırım kaynaklı büyümenin açıklanan genel büyüme oranının üstünde olmasını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"BEKLENTİMİZ, YATIRIM İKLİMİNİN MAKUL FONA ERİŞİM ANLAMINDA DAHA İLERİ SEVİYEYE ULAŞMASIDIR"

İTO Başkanı Avdagiç, Avrupa Birliği'nin (AB) yüzde 2'nin altında büyüdüğünü ifade ederek, bu durumda Türkiye ekonomisinin 2025'te yüzde 3,6 büyümesinin ciddi ve önemli bir rakam olduğunu, dünyadaki ilk 20 ülkenin büyüme rakamları içinde sadece birkaç ülkenin bu rakamların üstünde büyüdüğünü aktardı.

Yatırım iklimi ve finansman koşullarına değinen Avdagiç, şunları kaydetti:

"BIZIM İstanbul iş dünyası olarak beklentimiz, yatırım ikliminin bundan sonra makul fona erişim anlamında daha ileri bir seviyeye ulaşmasıdır. Bu anlamda son dönemde özellikle birtakım yeni finansal araçların devreye girişiyle, normal piyasa rayiçlerinin altında özellikle imalat sektörlerinin kullanabileceği kaynaklar ortaya çıktı. KOBİ'lere normal piyasa kredi rayiçlerinin 10 puan altında finansman sağlandı. Reeskont kredileri piyasa faizlerinin altında tutuldu. Yine reeskont kredi miktarı artırıldı. Yine Cumhurbaşkanımızın tüm imalat sanayi işletmecileri için açıkladığı 100 milyar liralık bir finansman paketi var. Dolayısıyla bütün bunlar çok önemli ve değerli. Şirketlerin dönemsel ihtiyaçlarını karşılamalarıyla ilgili önemli birtakım katkılar verecektir.”

"TÜKETİCİ TÜKETİMDEN GELEN GÜCÜNÜ HER DAİM ÇOK ETKİLİ KULLANMALI"

Avdagiç, ramazan ayında haksız fiyat artışlarına karşı, tüketicinin tüketimden gelen gücünün her daim kullanmasının en etkili çözüm olacağını belirtti.

Fiyat artışları konusunun ikiye ayrılması gerektiğini söyleyen Avdagiç, "Çok sayıda üretici ramazan ayı boyunca fiyatlarını artırmayacağını açıkladı. Bunun içinde çok önemli bakliyat firmaları var. Onları görmek lazım ama diğer taraftan bunu fırsata çevirip fiyatlarını yukarı çıkaranlar var." diye konuştu.

Avdagiç, fiyat artışlarına karşı daha önce de gündeme getirdikleri "Tüketici tüketimden gelen gücünü her daim çok etkili kullanmalı" sözünü hatırlatarak, tüketicinin bu konuda olumlu yaklaşımı gösteren, makul bir duruş sergileyen, ürünleri bu politikaya uygun bir şekilde satan satıcılardan alım yaparak desteklemesinin sonuç vereceğini söyledi.

Turizm sektörüne ilişkin sorular üzerine İTO Başkanı Şekib Avdagiç, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Turizm sektörü olarak genel anlamda yatırım konseptimizi hem yabancı hem yerli turist için gözden geçirmemiz gereken bir dönemdeyiz. Benim gündeme getirmeye çalıştığım konu Türkiye’deki yatırımcıların süreci iyi analiz ederek, Türk vatandaşları için yurt içi turizmi tekrar cazip hale getirmek üzere fiyat politikalarını, konseptlerini gözden geçirmeleri. Çünkü hepimiz bu ülkede yaşıyoruz. Tabii ki vatandaşımız yurt dışına da gidecek. Derdimiz, kendi kaynağımızın kendi ülkemizde kalması. Burada gene altını çiziyorum. Yabancı turisti ülkemize çekerken, elimizdeki potansiyeli de korumamız lazım."

"ENFLASYONLA KUR ARASINDAKİ KORELASYON TÜRKİYE'NİN REKABETÇİLİĞİ AÇISINDAN ÖNEMLİ”

Kur ve enflasyon arasındaki makasın ihracatçı rekabetçiliğine etkisine ilişkin soru üzerine Avdagiç, "Bu önemli bir konu. Birkaç senedir yaşanan enflasyon-kur makasından dolayı yurt içindeki ihracatçının rekabetçiliği aşındı. Bundan sonra enflasyonla kur arasındaki korelasyonun paralel gitmesi hatta bir miktar kur lehine bir sürecin devreye girmesinin, Türkiye'nin rekabetçiliği açısından önemli olacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

Avdagiç, sanayinin büyük bir emekle kurulduğunu ve bu anlamda üzerine bir şeyler daha konulması gerektiğini belirterek, "Rekabetçiliğimizi kaybetmememiz gerekiyor. Sanayinin Türkiye'nin GSYH'si içindeki oranını mutlaka yüzde 20'lerin üzerine süratle çıkarmamız lazım. İTO olarak üyelerimizle birlikte bu dönüşümün altyapısını oluşturacak somut adımlar üzerinde çalışmalarımızı bakanlıklarımızın destekleriyle sürdürüyoruz. Süreçlerimizi gözden geçireceğiz, iyileştirmeler yapacağız, verimliliğimizi artıracağız." değerlendirmesinde bulundu.

“TOGG'UN YENİ MODELLERİNİ SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUZ”

İTO Başkanı Avdagiç, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) yeni modellerine ilişkin soru üzerine, TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı'nın iki modelden bahsettiğini, bunlardan bir tanesinin daha küçük segment bir otomobil, diğerinin ise ticari model olduğunu ve sabırsızlıkla beklediklerini söyledi.

TOGG'un milli bir şirket olduğunu ve pazarda daha çok pay almasının herkesi mutlu edeceğini kaydeden Avdagiç, "Türkiye'nin toplam hafif ticari araç satışları içindeki yerlilik oranının yüzde 40'ların altına düşmemesi gerekiyor. Yeni devreye giren projeler var. Yine mevcut projeleri biten firmaların bu sene devreye giren yeni projeleri var. Satışta yerlilik oranı dengesinin yeniden sağlanmasını ümit ediyoruz." diye konuştu.