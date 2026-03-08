Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 44 bin 425 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 35 bin 119 megavatsaatle 04.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 970 bin 761 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 962 bin 843 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yaklaşık yüzde 26,4 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 16,3 ile rüzgar enerjisi santralleri ve yüzde 15,5 ile ithal kömür santralleri izledi.

Türkiye dün 12 bin 411 megavatsaat elektrik ihracatı, 4 bin 445 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.