TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilip Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeyle hız ihlallerine yönelik ceza sistemi yeniden düzenlendi. Yapılan değişiklikle birlikte trafikte hız denetimleri ve ceza uygulamalarında yeni bir döneme geçildi.

Daha önce hız sınırının ne kadar aşıldığını yüzdelik oranlara göre hesaplayan sistem kaldırıldı. Yeni düzenlemeyle sürücülerin hız sınırını kaç kilometre aştığı esas alınarak 9 kademeli ceza sistemi getirildi. Ayrıca hız ihlalleri "Yerleşim yeri içi" ve "Yerleşim yeri dışı" olmak üzere iki ayrı kategoriye ayrıldı.

YERLEŞİM YERİ İÇİNDE CEZALAR 30 BİN TL'YE KADAR ÇIKIYOR

Yeni sisteme göre yerleşim yeri içinde hız sınırını aşan sürücülere uygulanacak para cezaları kademeli olarak artırıldı. Buna göre hız sınırını 6-10 kilometre/saat aşan sürücülere 2 bin TL, 11-15 kilometre/saat aşanlara 4 bin TL, 16-20 kilometre/saat aşanlara 6 bin TL, 21-25 kilometre/saat aşanlara 8 bin TL ceza uygulanacak.

Hız sınırının 26-35 kilometre/saat aşılması halinde 12 bin TL, 36-45 kilometre/saat aşılması halinde 15 bin TL, 46-55 kilometre/saat aşılması halinde 20 bin TL, 56-65 kilometre/saat aşılması halinde 25 bin TL ceza kesilecek. Hız sınırını 66 kilometre/saat ve üzeri aşan sürücülere ise 30 bin TL idari para cezası uygulanacak.

YERLEŞİM YERİ DIŞINDA DA YENİ KADEMELİ SİSTEM

Yerleşim yeri dışında hız ihlalleri için de yeni ceza kademeleri belirlendi. Bu kapsamda hız sınırını 11-15 kilometre/saat aşanlara 2 bin TL, 16-20 kilometre/saat aşanlara 4 bin TL, 21-25 kilometre/saat aşanlara 6 bin TL, 26-30 kilometre/saat aşanlara 8 bin TL ceza verilecek.

Hızın 31-40 kilometre/saat aşılması durumunda 12 bin TL, 41-50 kilometre/saat aşılması durumunda 15 bin TL, 51-60 kilometre/saat aşılması durumunda 20 bin TL, 61-70 kilometre/saat aşılması durumunda 25 bin TL ceza uygulanacak. Hız sınırının 71 kilometre/saat ve üzeri aşılması halinde ise 30 bin TL idari para cezası kesilecek.

HIZ İHLALİ BAŞLANGICI NASIL HESAPLANACAK?

Yeni düzenlemeye göre ihlal başlangıcı da yolun hız sınırına göre belirlenecek. Örneğin yerleşim yeri içinde hız sınırının 50 kilometre/saat olduğu yollarda 56 kilometre/saat, 70 kilometre/saat olan yollarda 76 kilometre/saat ve 82 kilometre/saat olan yollarda 88 kilometre/saat hızla seyredilmesi ihlal başlangıcı sayılacak.

Yerleşim yeri dışında ise hız sınırının 90 kilometre/saat olduğu yollarda 101 kilometre/saat, 110 kilometre/saat olan yollarda 121 kilometre/saat ve 130 kilometre/saat olan yollarda 141 kilometre/saat hızla seyredilmesi ihlal olarak değerlendirilecek.

EHLİYETE EL KOYMA VE PSİKOTEKNİK ŞARTI

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre hız sınırını belirlenen oranlarda aşan sürücüler için ehliyete el koyma uygulaması da kademeli olacak. Buna göre ihlalin derecesine göre sürücü belgelerine 30, 60 ve 90 gün süreyle el konulabilecek.

Ehliyetini geri almak isteyen sürücülerin ise psikoteknik muayeneden geçmesi gerekecek.