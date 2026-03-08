Akaryakıt fiyatları Orta Doğu'da artan jeopolitik gerilim ve yükselen petrol fiyatlarının etkisiyle yeniden gündemde. Brent petrolün son 1,5 yılın en yüksek seviyesine çıkmasının ardından benzin ve motorin fiyatlarına yeni zam beklentisi oluştu. Peki, benzine ve motorine ne kadar zam gelecek? 8 Mart 2026 itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte detaylar...

Orta Doğu'da artan gerilim enerji piyasalarını sarsarken, yükselen petrol fiyatları akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansımaya devam ediyor. Son günlerde peş peşe gelen fiyat artışlarının ardından benzin ve motorine bir zam daha yapılması bekleniyor.

PETROL FİYATLARI SON 1,5 YILIN ZİRVESİNDE

Orta Doğu'da yaşanan çatışmalar petrol fiyatlarını da yukarı taşıdı. Savaş öncesinde yaklaşık 70 dolar seviyesinde bulunan Brent petrolün varil fiyatı 85 dolara kadar çıkarak son 1,5 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Petrol fiyatlarındaki bu artış akaryakıt fiyatlarına da yansırken, tüketiciyi korumak ve enflasyon üzerindeki baskıyı sınırlamak amacıyla eşel mobil sistemi yeniden devreye alındı.

ZAMLARIN YÜZDE 25'İ TÜKETİCİYE YANSIYACAK

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeye göre akaryakıttaki fiyat artışlarının yüzde 75'i ÖTV indirimiyle karşılanacak. Böylece zamların yalnızca yüzde 25'lik kısmı doğrudan tüketiciye yansıyacak.

BENZİN VE MOTORİNE ZAM GELİYOR!

Ekonomim'de yer alan habere göre akaryakıta bir zam daha geliyor. Salı günü motorine 2 lira 14 kuruş, benzine 1 lira 54 kuruş zam bekleniyor. Eşel mobil sistem gereğince motorinde 53, benzinde 39 kuruş artış olacak.

8 MART 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul (Avrupa Yakası)

Benzin: 59.89 TL
Motorin: 64.70 TL
LPG: 30.29 TL

İstanbul (Anadolu Yakası)

Benzin: 59.73 TL
Motorin: 64.54 TL
LPG: 29.69 TL

Ankara

Benzin: 60.85 TL
Motorin: 65.81 TL
LPG: 30.17 TL

İzmir

Benzin: 61.13 TL
Motorin: 66.09 TL
LPG: 30.09 TL

EŞEL MOBİL SİSTEMİ NEDİR?

Eşel mobil sistemi, akaryakıt fiyatlarındaki artışın doğrudan tabelaya yansımaması için kullanılan bir vergi ayarlama mekanizmasıdır. Bu sistemde petrol fiyatı veya döviz kuru yükseldiğinde akaryakıta gelmesi gereken zam, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) düşürülerek dengelenir. Böylece fiyat artışının tamamı tüketiciye yansıtılmaz.

AKARYAKIT FİYATLARI

Akaryakıt Tipi Fiyat
Motorin 64.68
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan 59.9
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler) 37.26
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler) 49.41
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler) 38.46
Gazyağı 81.72
