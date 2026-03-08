Küresel piyasalarda risk iştahı zayıflarken, gözler yeniden petrol fiyatlarına çevrildi. İran ile ABD arasında artan askeri ve diplomatik tansiyon, enerji arzına yönelik endişeleri büyütürken, yatırım bankası Morgan Stanley’den dikkat çeken bir teknik ve temel analiz geldi.

Banka raporunda, petrolün uzun vadeli grafiklerde güçlü bir direnç bölgesine dayandığı belirtilirken, bu seviyenin yukarı yönlü kırılması halinde fiyatların yeni bir ralliye başlayabileceği ifade edildi. Analize göre söz konusu direnç, yalnızca kısa vadeli bir bant değil; geçmişte sert satışların geldiği, piyasada arzın yoğunlaştığı kritik bir eşik konumunda.

175 DOLAR SENARYOSU NASIL DEVREYE GİRER?

Morgan Stanley stratejistleri, fiyatın bu direnç bölgesini yüksek hacimle ve kalıcı kapanışlarla aşması halinde teknik projeksiyonların 170–180 dolar bandını işaret ettiğini belirtiyor. Bu çerçevede 175 dolar seviyesi orta vadeli HEDEF olarak öne çıkıyor. Ancak banka, hacimsiz ve zayıf bir kırılmanın “boğa tuzağı” riskini beraberinde getirebileceği konusunda da uyarıyor. Böyle bir senaryoda fiyatın yeniden alt bantlara doğru geri çekilebileceği ifade ediliyor.

İRAN-ABD GERİLİMİ NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ?

Petrol piyasasında jeopolitik risk primi yeniden yükselmiş durumda. Özellikle Hürmüz Boğazı’nda yaşanabilecek olası bir aksama, küresel petrol arzının önemli bir kısmını etkileyebilir. Bölgedeki askeri hareketlilik ve karşılıklı açıklamalar, arz güvenliği konusunda endişeleri artırıyor. Uzmanlara göre gerilimin büyümesi veya tanker trafiğinin sekteye uğraması halinde petrol fiyatlarında sert yukarı yönlü hareketler görülebilir. Bu durum teknik kırılmayla birleşirse fiyatlamalar çok daha agresif hale gelebilir.

ENFLASYON VE KÜRESEL PİYASALAR ETKİLENEBİLİR

Petrol fiyatlarının 100 dolar üzerindeki kalıcılığı dahi küresel enflasyon üzerinde baskı oluştururken, 150–175 dolar bandı senaryosu merkez bankalarının para politikalarını zorlayabilir. Enerji maliyetlerindeki artış, üretim ve lojistik giderlerini yukarı çekerken küresel büyüme görünümünü de etkileyebilir.Morgan Stanley’ye göre piyasalar şu an yalnızca teknik seviyeleri değil, jeopolitik gelişmeleri de fiyatlıyor. Önümüzdeki günlerde kritik direnç bölgesinde oluşacak fiyat ve hacim hareketi, 175 dolar senaryosunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini belirleyecek.

Petrol piyasası hem teknik hem jeopolitik açıdan tarihi bir eşikte bulunuyor. Gerilimin seyri ve direnç seviyesinin kaderi, fiyatların yönünü tayin edecek ana unsur olacak.