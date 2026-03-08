İran’da ekonomik ve finansal piyasalarda yaşanan gelişmelerin ardından borsanın kapalı kalmasına ilişkin yeni bir açıklama yapıldı. Yarı resmi Tasnim Haber Ajansı’nın aktardığına göre İran Ekonomi Bakanı Ali Medenizade, ülke borsasının ikinci bir duyuruya kadar kapalı kalmaya devam edeceğini açıkladı.

Medenizade, borsanın kapalı tutulmasının temel amacının halkın borsadaki varlıklarını korumak olduğunu belirtti. İran Borsası, savaşın ikinci gününde alınan kararla bir hafta süreyle kapatılmıştı.

ABD VE İSRAİL SALDIRILARI SONRASI GERİLİM TIRMANDI

28 Şubat’ta İsrail ve ABD, Tahran ile Washington arasındaki müzakereler sürerken İran’a yönelik askeri operasyon başlattı. Saldırıların ardından bölgedeki gerilim hızla tırmanırken İran da karşılık verdi.

İran, İsrail’in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde hedeflere saldırılar düzenledi.

SALDIRILARDA ÇOK SAYIDA KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

ABD ve İsrail’in düzenlediği saldırılarda İran lideri Ayetullah Ali Hamaney ile birlikte çok sayıda üst düzey yetkilinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, saldırılarda 926 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.