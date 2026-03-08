Ramazan Bayramı yaklaşırken milyonlarca emeklinin gündeminde tek soru var: 4 bin TL olarak ödenen bayram ikramiyesi bu yıl artacak mı? 2026 yılı için henüz resmi bir zam kararı açıklanmazken, Ankara kulislerinde farklı senaryoların değerlendirildiği konuşuluyor.

MEVCUT TUTAR 4 BİN TL

Geçtiğimiz yıl Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde emeklilere 4 bin TL ikramiye ödenmişti. Bu yıl da aynı rakamın korunabileceği belirtiliyor. Bütçe dengeleri ve enflasyon görünümü doğrultusunda yapılacak değerlendirme sonrası net kararın kamuoyuna duyurulması bekleniyor.

5 BİN TL İHTİMALİ KONUŞULUYOR

Ekonomi çevrelerinde ve siyasi kulislerde ise artış ihtimali tamamen masadan kalkmış değil. Olası bir zam halinde 5 bin TL seviyesinin en güçlü seçenek olduğu ifade ediliyor. Ancak bu rakam şu an için resmi değil; yalnızca beklenti ve değerlendirme aşamasında.

İkramiyede artış yapılması halinde bunun yasal düzenleme ile netleşmesi gerekiyor. Kararın Cumhurbaşkanlığı onayı sonrası Resmi Gazete’de yayımlanması bekleniyor. Ramazan Bayramı’nın 20-22 Mart 2026 tarihlerinde idrak edilecek olması nedeniyle, ikramiyelerin bayramdan önce hesaplara yatırılması planlanıyor. Önceki yıllarda ödemeler genellikle bayramdan bir hafta önce tamamlanmıştı.

GÖZLER RESMİ AÇIKLAMADA

Ramazan ikramiyesinde zam beklentisi güçlü olsa da 4 bin TL’lik tutarın değişip değişmeyeceği henüz kesinleşmiş değil. Milyonlarca emekli, önümüzdeki günlerde yapılacak resmi açıklamayı bekliyor. Karar netleştiğinde bayram bütçesinde önemli bir değişim yaşanıp yaşanmayacağı da ortaya çıkacak.