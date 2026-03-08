Borsa İstanbul'da Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında bazı hisselere uygulanan kısıtlamalar sona eriyor. 9-13 Mart işlem haftasında daha önce getirilen tedbirlerin süresi dolacak ve söz konusu paylar belirtilen tarihlerden itibaren yeniden tedbirsiz işlem görmeye başlayacak.

VBTS kapsamında uygulanan kredili işlem yasağı, brüt takas ve emir paketi gibi kısıtlamalar, hisselerde yaşanan aşırı fiyat hareketlerini sınırlamak amacıyla geçici olarak uygulanıyor.

9 MART'TA TEDBİR SÜRESİ DOLACAK HİSSELER

9 Mart Pazartesi günü A.V.O.D. Kurutulmuş Gıda ve Tarım Ürünleri A.Ş. (AVOD) ile Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. (PRKAB) paylarında uygulanan kredili işlem yasağı tedbiri sona erecek.

10 MART'TA İKİ HİSSEDE BİRDEN FAZLA TEDBİR KALKIYOR

10 Mart Salı günü Z Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ZGYO) paylarında uygulanan kredili işlem yasağı ve brüt takas tedbirleri kaldırılacak.

Aynı tarihte San-El Mühendislik Elektrik Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SANEL) hisselerinde uygulanan kredili işlem yasağı, brüt takas ve emir paketi tedbirleri de sona erecek.

12 MART'TA ATLAS VE KLRHO İÇİN TEDBİRLER KALKIYOR

12 Mart Perşembe günü Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ATLAS) paylarında uygulanan kredili işlem yasağı, brüt takas, emir paketi ve tek fiyat tedbirleri sona erecek.

Aynı gün Kiler Holding A.Ş. (KLRHO) hisselerinde uygulanan kredili işlem yasağı tedbiri de kaldırılacak.

13 MART'TA BİR HİSSEDE DAHA YASAK BİTİYOR

13 Mart Cuma günü ise Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BLCYT) paylarında uygulanan kredili işlem yasağı tedbirinin süresi dolacak. Böylece söz konusu hisse yeniden tedbirsiz işlem görmeye başlayacak.