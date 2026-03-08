Borsa İstanbul’da işlem gören birçok şirket, 9–14 Mart 2026 haftasında olağan genel kurul toplantılarını gerçekleştirecek. Yatırımcılar açısından temettü kararları, yönetim kurulu seçimleri, finansal tabloların onayı ve gelecek dönem stratejileri açısından kritik öneme sahip toplantı takvimi netleşti.

Özellikle sanayi, otomotiv, enerji, bankacılık ve aracı kurum tarafında yoğun bir genel kurul haftası yatırımcıları bekliyor.

10 Mart 2026 Salı



DMRGD – Saat 14:00 – İstanbul / Sancaktepe

FADE – Saat 10:00

MAALT – Saat 09:30 – Divan İstanbul Oteli / Şişli

OTKAR – Saat 14:30 – Divan İstanbul Oteli / Şişli

VBTYZ – Saat 12:00 – Ataşehir / İstanbul

Aynı gün özellikle otomotiv ve teknoloji tarafında dikkat çeken genel kurullar yapılacak. OTKAR ve MAALT toplantılarında 2025 yılı finansalları ve olası kâr dağıtım kararları yakından izlenecek.

11 Mart 2026 Çarşamba



AYGAZ – Saat 15:00 – Şişli / İstanbul

TUPRS – Saat 10:00 – Körfez / Kocaeli

Enerji sektörünün iki dev şirketi aynı hafta yatırımcı karşısına çıkacak. Özellikle TUPRS genel kurulunda temettü ve yatırım planları gündemin ana maddeleri arasında yer alması bekleniyor.

12 Mart 2026 Perşembe



FROTO – Saat 10:00 – Şişli / İstanbul

GUNDG – Saat 10:00 – Üsküdar / İstanbul

IEYHO – Saat 10:00 – Beykoz / İstanbul

KTLEV – Saat 10:00 – Ümraniye / İstanbul

YKBNK – Saat 15:00 – Levent / İstanbul

Perşembe günü özellikle otomotiv ve bankacılık tarafında yoğunluk dikkat çekiyor. FROTO ve YKBNK genel kurulları yatırımcıların radarında olacak.

13 Mart 2026 Cuma



GEDIK – Saat 10:00 – Maltepe / İstanbul

RUBNS – Saat 08:30

14 Mart 2026 Cumartesi



LKMNH – Saat 17:30 – Ankara

NUHCM – Saat 14:00 – Hereke / Kocaeli

ONCSM – Saat 14:00

Yatırımcılar Neye Dikkat Etmeli?



Genel kurullar sadece formalite toplantılar değil; şirketlerin temettü politikası, sermaye artırımı planları, yatırım bütçeleri ve yönetim yapısına ilişkin kritik kararların alındığı platformlar. Özellikle yüksek enflasyon ve dalgalı piyasa koşullarında şirketlerin nakit yönetimi ve kâr dağıtım kararları daha da önem kazanıyor. Bu hafta yapılacak toplantılardan çıkacak kararlar, ilgili hisselerde kısa vadeli fiyat hareketlerine neden olabilir.

Yatırımcıların genel kurul gündem maddelerini ve açıklanacak sonuçları yakından takip etmeleri öneriliyor.

Bu haber yatırım tavsiyesi değildir.