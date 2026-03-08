Borsa İstanbul’da 9–14 Mart 2026 haftasında çok sayıda şirket genel kurul için yatırımcıların karşısına çıkacak. Otomotivden enerjiye, bankacılıktan aracı kurumlara kadar kritik kararların alınacağı toplantılarda temettü, yönetim ve finansal sonuçlar öne çıkacak.
Borsa İstanbul’da işlem gören birçok şirket, 9–14 Mart 2026 haftasında olağan genel kurul toplantılarını gerçekleştirecek. Yatırımcılar açısından temettü kararları, yönetim kurulu seçimleri, finansal tabloların onayı ve gelecek dönem stratejileri açısından kritik öneme sahip toplantı takvimi netleşti.
Özellikle sanayi, otomotiv, enerji, bankacılık ve aracı kurum tarafında yoğun bir genel kurul haftası yatırımcıları bekliyor.
10 Mart 2026 Salı
DMRGD – Saat 14:00 – İstanbul / Sancaktepe
FADE – Saat 10:00
MAALT – Saat 09:30 – Divan İstanbul Oteli / Şişli
OTKAR – Saat 14:30 – Divan İstanbul Oteli / Şişli
VBTYZ – Saat 12:00 – Ataşehir / İstanbul
Aynı gün özellikle otomotiv ve teknoloji tarafında dikkat çeken genel kurullar yapılacak. OTKAR ve MAALT toplantılarında 2025 yılı finansalları ve olası kâr dağıtım kararları yakından izlenecek.
11 Mart 2026 Çarşamba
AYGAZ – Saat 15:00 – Şişli / İstanbul
TUPRS – Saat 10:00 – Körfez / Kocaeli
Enerji sektörünün iki dev şirketi aynı hafta yatırımcı karşısına çıkacak. Özellikle TUPRS genel kurulunda temettü ve yatırım planları gündemin ana maddeleri arasında yer alması bekleniyor.
12 Mart 2026 Perşembe
FROTO – Saat 10:00 – Şişli / İstanbul
GUNDG – Saat 10:00 – Üsküdar / İstanbul
IEYHO – Saat 10:00 – Beykoz / İstanbul
KTLEV – Saat 10:00 – Ümraniye / İstanbul
YKBNK – Saat 15:00 – Levent / İstanbul
Perşembe günü özellikle otomotiv ve bankacılık tarafında yoğunluk dikkat çekiyor. FROTO ve YKBNK genel kurulları yatırımcıların radarında olacak.
13 Mart 2026 Cuma
GEDIK – Saat 10:00 – Maltepe / İstanbul
RUBNS – Saat 08:30
14 Mart 2026 Cumartesi
LKMNH – Saat 17:30 – Ankara
NUHCM – Saat 14:00 – Hereke / Kocaeli
ONCSM – Saat 14:00
Yatırımcılar Neye Dikkat Etmeli?
Genel kurullar sadece formalite toplantılar değil; şirketlerin temettü politikası, sermaye artırımı planları, yatırım bütçeleri ve yönetim yapısına ilişkin kritik kararların alındığı platformlar. Özellikle yüksek enflasyon ve dalgalı piyasa koşullarında şirketlerin nakit yönetimi ve kâr dağıtım kararları daha da önem kazanıyor. Bu hafta yapılacak toplantılardan çıkacak kararlar, ilgili hisselerde kısa vadeli fiyat hareketlerine neden olabilir.
Yatırımcıların genel kurul gündem maddelerini ve açıklanacak sonuçları yakından takip etmeleri öneriliyor.
Bu haber yatırım tavsiyesi değildir.