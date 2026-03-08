Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), geçen yıl 9 bin 210 kadın girişimciye, işletme kurması için destek sağladı.

AA muhabirinin, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla derlediği bilgiye göre, KOSGEB kadın girişimcilere yönelik destek ve eğitimlerini sürdürüyor.

Bu doğrultuda, KOSGEB yürüttüğü programlarla, geçen yıl 9 bin 210 kadın girişimcinin işletme kurmasına destek oldu. Söz konusu sayının, bu yıl 8 bin 500, 2027'de 8 bin 750 ve 2028'de ise 9 bin olması hedefleniyor.

Böylece kadınlara sağlanan girişimcilik desteklerinin, toplam girişimcilik destekleri içindeki payının da artırılması amaçlanıyor. Geçen yıl bu alandaki pay yüzde 26,8 olurken, 2026'da yüzde 27, 2027 ve 2028'de ise yüzde 27,5 olması öngörülüyor.

KADINLARIN GİRİŞİMCİLİK BELGESİ ALMASI İÇİN EĞİTİMLER SÜRÜYOR

Öte yandan, KOSGEB'in, başvuranların girişimcilik desteklerinden yararlanması için ilk adım olarak belirlediği girişimcilik belgesi alınmasına yönelik faaliyetleri de devam ediyor. Kadınların da girişimcilik belgesi alması için söz konusu eğitimler sürüyor.

Bu kapsamda, KOSGEB'in düzenlediği eğitimlerle, geçen yıl 48 bin 382 kadın, girişimcilik belgesi almaya hak kazandı. Başkanlık, bu alanda 2026'da 55 bin, 2027'de 57 bin 500 ve 2028'de ise 60 bin kadının, girişimcilik belgesi alması için eğitimleri sürdürmeyi planlıyor.

KOSGEB, yeni işletmelerin sürdürülebilirliğini sağlamak için "Girişimci Destek Programı İş Kurma Desteği" ile de geçen yıl 8 bin 547 kadına destek verdi.

Geçen yıl, girişimcilik destekleri çerçevesinde KOSGEB, kadın girişimciler, yoğun olarak hizmet, imalat, ticaret ve inşaat sektörlerinde desteklendi.