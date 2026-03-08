ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan ve İran'ın misillemeleriyle devam eden savaş 8. gününe girerken küresel piyasalarda dalgalanma sürüyor. Petrol fiyatlarında yaşanan sert yükselişin ardından döviz piyasalarında da hareketlilik dikkat çekti.

Bank of America analistlerine göre Orta Doğu'daki gerilim bazı para birimlerine avantaj sağladı. Banka, çatışma ortamında ABD doları ve Kanada dolarının değer kazandığını, buna karşılık Yeni Zelanda doları ve Avustralya dolarının zayıfladığını belirtti.

Analistler, döviz piyasalarının savaş gelişmelerine şimdilik daha sınırlı tepki verdiğini, fiyat hareketlerinin ise genel olarak beklentilerle uyumlu seyrettiğini ifade etti. Bu süreçte ABD dolarının küresel piyasalarda güç kazandığına dikkat çekildi.

PETROL ÜRETEN ÜLKELERİN PARA BİRİMLERİ ÖNE ÇIKIYOR

Bank of America, geçmiş jeopolitik krizleri inceleyerek bazı para birimlerinin arz şokları sırasında daha belirgin bir performans sergilediğini ortaya koydu. Özellikle petrol üreten ekonomilerin para birimlerinin bu tür dönemlerde daha güçlü kaldığı, enerji ithalatçısı ülkelerin para birimlerinin ise zayıflama eğilimi gösterdiği ifade edildi.

Bankanın değerlendirmesine göre geçmiş arz şoklarında Kanada doları ve ABD doları genellikle güçlü performans sergilerken, Yeni Zelanda doları, Avustralya doları, İsveç kronu ve Japon yeni daha zayıf bir performans ortaya koydu.

Analistler ayrıca Japonya'nın enerji ithalatına yüksek derecede bağımlı olduğunu hatırlatarak petrol fiyatlarının yükseldiği dönemlerde Japon yeni üzerinde baskı oluştuğunu vurguladı.

DÖVİZ PİYASALARINDA OYNAKLIK ARTTI

Orta Doğu'da artan gerilimin ardından döviz piyasalarında volatilitenin yükseldiği belirtiliyor. Bank of America analistleri, buna rağmen bazı riskten korunma stratejilerinin hala cazip seviyelerde fiyatlandığını ifade etti.

Banka özellikle CADJPY volatilitesi ve NZDUSD volatilitesine dikkat çekerken, çatışmanın uzaması durumunda kısa NZDUSD pozisyonlarının koruma sağlayabileceğini değerlendirdi.