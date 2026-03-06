Güne yükseliş eğilimiyle başlayan ABD doları, serbest piyasada saat 07.25 itibarıyla 44,06 TL seviyelerinden işlem görüyor.

An itibarıyla doların alış fiyatı 44,0663 TL iken, satış fiyatı 44,0754 TL bandında seyrederek kritik eşiğin üzerindeki yerini koruyor.

EURO CEPHESİNDE SON DURUM

Avrupa para birimi euro, dolarla paralel bir grafik çizerek değer kazanmaya devam ediyor.

Yeni güne 51,22 TL seviyelerinde başlayan euro, sabah saatleri itibarıyla 51,2295 TL üzerinden alıcı buluyor.

Uluslararası arenada döviz çiftleri arasındaki DENGE de yakından takip ediliyor.

Dün akşam saatlerinden itibaren piyasalara yansıyan rakamlar şu şekilde:

• Euro/Dolar Paritesi: 1,1620

• Sterlin/Dolar Paritesi: 1,3372

• Dolar/Yen Paritesi: 157,510

Döviz kurlarındaki bu hareketlilik hem ithalat/ihracat dengelerini hem de iç piyasadaki ürün fiyatlamalarını doğrudan etkilemeye devam ediyor.

Analistler, küresel ekonomik verilerin ve merkez bankalarının açıklamalarının gün içindeki volatiliteyi artırabileceği konusunda uyarıyor.