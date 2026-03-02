Yeni haftaya oldukça hareketli başlayan dolar, Orta Doğu kaynaklı jeopolitik risklerin etkisiyle rekor kırdı. Türkiye saatiyle 01.50 sularında 43,98 TL seviyesine kadar tırmanan dolar, tüm zamanların en yüksek değerine ulaşarak tarihi bir zirve gerçekleştirdi.

GÜNCEL DÖVİZ VE STERLİN FİYATLARI

Haftanın ilk sabahında, piyasaların nabzı oldukça yüksek atıyor. TSI 07.49 itibarıyla serbest piyasada oluşan güncel rakamlar şu şekilde:

DOLAR/TL:

Haftaya rekor seviyelerde tutunarak başlayan dolarda hem alış hem de satış fiyatı 43,97 TL seviyesinden işlem görüyor.

EURO/TL:

Avrupa para birimi Euro, haftanın ilk saatlerinde alışta 51,82 TL, satışta ise 51,88 TL bandında seyrediyor.

STERLİN/TL:

İngiliz Sterlini de yükseliş trendine eşlik ederek alışta 59,08 TL, satışta ise 59,18 TL seviyelerine ulaştı.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.