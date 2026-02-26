Piyasalar haftanın dördüncü işlem gününe hareketli bir başlangıç yaptı. Yatırımcıların küresel ekonomik verileri ve TCMB'nin (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası) hamlelerini yakından takip ettiği bu dönemde, döviz kurlarında yatay seyrin yerini hafif yukarı yönlü bir ivmeye bıraktığı gözlemleniyor. İşte 26 Şubat Perşembe gününde güncel döviz kuru fiyatları…
Küresel piyasalarda doların gücünü korumasıyla birlikte, gelişmekte olan ülke para birimleri üzerindeki baskı devam ediyor.
Dolar/TL paritesi 43,87 - 43,90 bandında dengelenme çabasında.
Euro, dolar karşısında bugün hafif bir değer kaybı yaşayarak 1,18 seviyelerinde işlem görüyor.
Bu durum iç piyasada euro/TL fiyatlarına sınırlı bir düşüş olarak yansıdı.
İşte 26 Şubat Perşembe günü sabah saatlerinde güncel döviz kuru fiyatları…
• Amerikan doları (USD): Alış fiyatı 43,86 TL, satış fiyatı 43,89 TL seviyesinde.
• Euro (EUR): Alış fiyatı 51,93 TL, satış fiyatı 51,99 TL seviyesinde.