Küresel piyasalarda doların gücünü korumasıyla birlikte, gelişmekte olan ülke para birimleri üzerindeki baskı devam ediyor.

Dolar/TL paritesi 43,87 - 43,90 bandında dengelenme çabasında.

Euro, dolar karşısında bugün hafif bir değer kaybı yaşayarak 1,18 seviyelerinde işlem görüyor.

Bu durum iç piyasada euro/TL fiyatlarına sınırlı bir düşüş olarak yansıdı.

İşte 26 Şubat Perşembe günü sabah saatlerinde güncel döviz kuru fiyatları…

DÖVİZ KURLARI BUGÜN HANGİ SEVİYEDE?

• Amerikan doları (USD): Alış fiyatı 43,86 TL, satış fiyatı 43,89 TL seviyesinde.

• Euro (EUR): Alış fiyatı 51,93 TL, satış fiyatı 51,99 TL seviyesinde.