Döviz kurlarındaki son durum yakından takip ediliyor. Dolar ve euro fiyatlarındaki değişim, yatırımcıların ve vatandaşların gündeminde yer alıyor.

'1 dolar kaç TL' ve '1 euro kaç TL' soruları sıklıkla döviz yatırımcısının odak noktasında bulunuyor. İşte dolar ve euro fiyatlarında son durum...

DOLAR/TL VE EURO/TL BUGÜN NE KADAR?

Dolar/TL saat 07:54 itibarıyla 43,8469 TL (alış) 43,8611 TL'den (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla 51,7199 TL (alış) 51,7823 TL (satış) seviyelerinde seyrediyor.