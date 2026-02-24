İç piyasada döviz kurlarının seyrini etkileyen küresel gelişmeler ve yerel ekonomik veriler takip edilirken, piyasalar yeni güne şu rakamlarla merhaba dedi:

DOLAR VE EURO CEPHESİNDE SON DURUM

Haftanın ikinci işlem gününde Dolar/TL paritesi, alışta 43,8423 TL, satışta ise 43,8667 TL seviyelerinden işlem görüyor. Güne stabil bir başlangıç yapan doların, gün içerisindeki veri akışına göre yönünü tayin etmesi bekleniyor.

Avrupa para birimi Euro ise güne hareketli başladı. Euro, aynı saat itibarıyla 51,6426 TL seviyelerinde seyrederek kritik eşiklerdeki yerini koruyor.

PİYASALARIN GÖZÜ KULAĞI GELİŞMELERDE

İş dünyası ve yatırımcılar için büyük önem taşıyan bu değişimler, ithalat ve ihracat dengeleri açısından da yakından izleniyor. Analistler, döviz kurlarındaki bu hareketliliğin küresel piyasalardaki risk iştahı ve perşembe günü gerçekleşecek olan kritik uluslararası görüşmelerle paralellik gösterdiğini belirtiyor.

24 ŞUBAT 2026 GÜNCEL DÖVİZ SATIŞ FİYATLARI

Günün ilk saatleri itibarıyla piyasalardaki güncel tablo şu şekilde yansıyor:

ABD Doları: 43,8667 TL

Euro: 51,6426 TL