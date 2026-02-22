Dolar ve Euro kurundaki dalgalanmalar, yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Vatandaşlar "Bugün dolar kaç TL?" ve "Euro ne kadar oldu?" sorularına yanıt ararken, 22 Şubat 2026 Pazar günü itibarıyla güncel döviz kurları merak konusu oldu. İşte dolar ve euro fiyatlarında son durum...
DOLAR/TL VE EURO/TL BUGÜN NE KADAR?
Dolar/TL saat 08:11 itibarıyla 43,8214 TL (alış) 43,8365 TL'den (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla 51,6922 TL (alış) 51,7030 TL (satış) seviyelerinde seyrediyor.