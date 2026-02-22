Dolar ve Euro kurundaki dalgalanmalar, yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Vatandaşlar "Bugün dolar kaç TL?" ve "Euro ne kadar oldu?" sorularına yanıt ararken, 22 Şubat 2026 Pazar günü itibarıyla güncel döviz kurları merak konusu oldu. İşte dolar ve euro fiyatlarında son durum...

Döviz kurlarındaki son durum yakından takip ediliyor. Dolar ve euro fiyatlarındaki değişim, yatırımcıların ve vatandaşların gündeminde yer alıyor.

1 dolar kaç TL? 22 Şubat 2026 güncel dolar ve euro fiyatları 1

'1 dolar kaç TL' ve '1 euro kaç TL' soruları sıklıkla döviz yatırımcısının odak noktasında bulunuyor. İşte dolar ve euro fiyatlarında son durum...

1 dolar kaç TL? 22 Şubat 2026 güncel dolar ve euro fiyatları 2

DOLAR/TL VE EURO/TL BUGÜN NE KADAR?

Dolar/TL saat 08:11 itibarıyla 43,8214 TL (alış) 43,8365 TL'den (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla 51,6922 TL (alış) 51,7030 TL (satış) seviyelerinde seyrediyor.

DÖVİZ FİYATLARI

Döviz Alış Satış Değişim Saat
Amerikan Doları 43,82 43,84 % 0.16 23:59
Euro 51,69 51,70 % 0.16 23:59
İngiliz Sterlini 59,15 59,18 % 0.25 23:59
Avustralya Doları 31,03 31,05 % 0.55 23:59
İsviçre Frangı 56,52 56,56 % 0.2 23:59
Rus Rublesi 0,57 0,57 % 0.2 23:50
Çin Yuanı 6,35 6,36 % 0.16 23:59
İsveç Kronu 4,84 4,84 % 0.36 23:59
Tüm Döviz Fiyatları
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
PARTNERİstanbul barajlarında doluluk oranı yükseldiİstanbul barajlarında doluluk oranı yükseldi
PARTNERBakanlık bu yıl 60 AR-GE projesini destekleyecekBakanlık bu yıl 60 AR-GE projesini destekleyecek