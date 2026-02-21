Şubat ayının üçüncü haftasını geride bırakırken, döviz piyasası hareketli bir seyir izledi. Haftanın son işlem gününde dolar ve euro, Türk lirası karşısında değer kazanarak haftayı pozitif bir tabloda kapattı. Özellikle küresel piyasalardaki jeopolitik endişeler ve Fed üyelerinin faiz kararlarına dair açıklamaları fiyatlamalar üzerinde etkili oldu.
Döviz kurları yılbaşına göre dolar bazında yaklaşık yüzde 1,89, euro bazında ise yüzde 2,18 oranında değer kazanmış durumda.
Uzmanlar, önümüzdeki hafta açıklanacak olan enflasyon verileri ve merkez bankası mesajlarının piyasanın yönünü tayin edeceğini belirtiyor.
İşte 21 Şubat Cumartesi günü sabah saatlerinde güncel döviz kuru fiyatları…
DÖVİZ KURLARI BUGÜN HANGİ SEVİYEDE?
• Amerikan doları (USD): Alış fiyatı 43,82 TL, satış fiyatı 43,84 TL seviyesinde.
• Euro (EUR): Alış fiyatı 51,69 TL, satış fiyatı 51,70 TL seviyesinde.