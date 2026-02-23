Güne yükseliş eğilimiyle başlayan Dolar/TL, sabahın ilk saatleri itibarıyla 43,8113 TL alış ve 43,8593 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor. ABD Başkanı Trump’ın gümrük vergilerini artırma hamlesi sonrası doların küresel ölçekte güç kazanması, Türk Lirası üzerindeki baskıyı hissettiriyor.

EURO 52 LİRA SINIRINA YAKLAŞIYOR

Avrupa piyasalarındaki gelişmeler ve parite etkisiyle hareket eden Euro, yeni günde 51,8486 TL seviyelerinde seyrediyor. Yatırımcılar, Euro bölgesinden gelecek ekonomik veriler ile ABD-İran geriliminin Avrupa ekonomisine yansımalarını odağına almış durumda.

PİYASALARDA GÖZLER KRİTİK GELİŞMELERDE

Ekonomi çevreleri, döviz kurlarındaki bu hareketliliğin temel nedenleri arasında şunları gösteriyor:

Küresel Ticaret Savaşları: ABD’nin vergi oranlarını %15’e çıkarma kararı.

Jeopolitik Riskler: Orta Doğu’da tırmanan gerilim nedeniyle yatırımcıların güvenli liman arayışı.

Yüksek Mahkeme Kararları: ABD iç siyasetindeki hukuki süreçlerin piyasalara yansıması.