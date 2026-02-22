Japonya'nın Ichikawa Şehir Hayvanat Bahçesi’nde yaşayan altı aylık makak yavrusu "Punch", annesi tarafından terk edilmesinin ardından sosyal medyada viral olmuştu. Bakıcılara sarıldığı ve peluş bir orangutan oyuncağını yanından ayırmadığı görüntüler milyonlarca kez izlendi.

Punch'ın teselli bulduğu turuncu peluş oyuncak kısa sürede büyük ilgi görmeye başladı.

PELUŞ OYUNCAK YOK SATIYOR

NTV'de yer alan habere göre, internette "Ora-Mama" olarak anılmaya başlanan peluş orangutan, Punch'ın ünü arttıkça yoğun talep gördü. Oyuncağın yurt dışı satış fiyatı 19,99 dolar olarak belirtilirken, Türkiye'deki satış fiyatı ise 629 TL seviyesinde bulunuyor.

Sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından oyuncak satışlarında artış yaşandığı belirtiliyor. Punch'ın duygusal hikayesi, peluş oyuncağı da küresel ölçekte dikkat çeken bir ürüne dönüştürdü.

ANDREW TATE 250 BİN DOLAR TEKLİF ETTİ

Ünlü oyuncu Andrew Tate ve kardeşi Tristan Tate, Punch'ı sahiplenmek için hayvanat bahçesine 250 bin dolar teklif etti. Teklif henüz kabul edilmedi ve hayvanat bahçesini maskot haline gelen makak yavrusunu vermesi beklenmiyor.