Borsa İstanbul'da 23-27 Şubat işlem haftasında, Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi kapsamında daha önce haklarında kısıtlama kararı alınan 8 hisse senedinde tedbir süresi doluyor. Sürelerin tamamlanmasıyla birlikte söz konusu paylar yeniden normal işlem esasları çerçevesinde işlem görmeye başlayacak.

23 ŞUBAT PAZARTESİ GÜNÜ TEDBİRİ SONA ERECEK HİSSELER

23 Şubat Pazartesi günü itibarıyla tedbir süresi bitecek paylar ve uygulanan kısıtlamalar şöyle:

-Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (TERA) – Kredili işlem yasağı

-Meka Global Makine İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MEKAG) – Kredili işlem yasağı

-Vakıf Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş. (VKFYO) – Kredili işlem yasağı, brüt takas, emir paketi

-MEPET Metro Petrol ve Tesisleri Sanayi Ticaret A.Ş. (MEPET) – Kredili işlem yasağı, brüt takas, emir paketi

-Ingram Micro Bilişim Sistemleri A.Ş. (INGRM) – Kredili işlem yasağı

-Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş. (GRNYO) – Kredili işlem yasağı, brüt takas, emir paketi

-Skyalp Finansal Teknolojiler ve Danışmanlık A.Ş. (SKYLP) – Kredili işlem yasağı, brüt takas, emir paketi

26 ŞUBAT PERŞEMBE GÜNÜ TEDBİRİ BİTECEK HİSSE

26 Şubat Perşembe günü ise bir hissede daha tedbir süresi sona erecek:

İntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama A.Ş. (INTEM) – Kredili işlem yasağı

VOLATİLİTE BAZLI TEDBİR SİSTEMİ (VBTS) NEDİR?

Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS), Borsa İstanbul tarafından aşırı fiyat hareketleri görülen paylarda yatırımcıyı korumak ve piyasadaki oynaklığı azaltmak amacıyla uygulanan geçici kısıtlamalar sistemidir. Bu kapsamda ilgili hisselere belirli sürelerle kredili işlem yasağı, brüt takas ya da emir paketi gibi tedbirler getirilebilmektedir.