EBRD analistlerine göre Türkiye, sıkı para ve maliye politikası karışımına rağmen reel sektörde beklentilerin üzerinde bir performans sergiliyor.

Raporda öne çıkan büyüme projeksiyonları şu şekilde:

• 2025 Tahmini: Yüzde 3,7

• 2026 Tahmini: Yüzde 4,0 (Eski Tahmin: yüzde 3,5)

• 2027 Projeksiyonu: Yüzde 4,5

REZERVLERDE TARİHİ EŞİK VE YATIRIMCI GÜVENİ

Haberin en dikkat çekici detaylarından biri, finansal koşullardaki istikrarın altının çizilmesi oldu.

EBRD, Türkiye’nin brüt uluslararası rezervlerinin ilk kez 200 milyar dolar seviyesini aşmasının yatırımcı güvenini perçinlediğine dikkat çekti.

TALEBİN İTİCİ GÜCÜ: İÇ TÜKETİM VE YATIRIM

Raporda, net ihracattaki düşüşün iç piyasadaki güçlü özel tüketim ve yatırımlarla telafi edildiği vurgulandı.

Tarım sektöründeki zayıf seyre rağmen, sanayi ve hizmetler gibi diğer üretim alanlarındaki canlılığın ekonomiyi sırtladığı belirtildi.

EBRD değerlendirmesi şöyle oldu:

"Türkiye'nin makroekonomik istikrar programı, büyüme hedefleri ile enflasyonu düşürme çabaları arasında başarılı bir DENGE kurdu. Finansal koşulların istikrar kazanmasıyla birlikte yatırımcı iştahı yeniden canlandı."

EBRD’NİN TÜRKİYE RAPORU NEDEN ÖNEMLİ?

Türkiye'de büyük ölçüde özel sektöre odaklanan EBRD'nin, ülkemizde 23 milyar avronun üzerinde aktif yatırımı bulunuyor.

Bankanın bu son tahmini, uluslararası piyasalarda Türkiye’ye yönelik "pozitif ayrışma" beklentisini de güçlendirmiş durumda.