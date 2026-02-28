İç ve dış piyasalardaki ekonomik gelişmelere paralel olarak şekillenen döviz kurlarındaki hareketlilik, Şubat ayının son gününde de devam ediyor. Yatırımcılar, iş dünyası ve tasarruflarını dövizde değerlendiren vatandaşlar, "Dolar ve Euro bugün kaç lira?" sorusuna yanıt arıyor.
28 Şubat 2026 Cumartesi sabahı itibarıyla serbest piyasada kurlar şu seviyelerde seyrediyor:
DOLAR 44 LİRA SINIRINDA
ABD Doları, yeni güne 44 TL psikolojik sınırına yakın bir noktada başlangıç yaptı. Günün ilk saatleri itibarıyla Dolar/TL paritesinde rakamlar şu şekilde yansıyor:
Dolar Alış: 43,9181 TL
Dolar Satış: 43,9424 TL
EURO 52 LİRA SEVİYESİNİ ZORLUYOR
Avrupa para birimi Euro da dolarla eş zamanlı olarak yukarı yönlü seyrini koruyor. Yeni günde Euro/TL paritesi, haftanın son işlem günlerine kıyasla gücünü muhafaza ederek şu seviyelerden işlem görüyor:
Euro Satış: 51,9125 TL
PİYASALARDA GÖZLER VERİ AKIŞINDA
Döviz kurlarındaki bu değişimler, altın fiyatlarındaki rekor seviyelerle birlikte vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Uzmanlar, küresel piyasalardaki dalgalanmaların ve hafta sonu likidite durumunun kurlar üzerindeki etkisinin sürebileceğini belirtiyor.