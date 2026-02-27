Küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve iç piyasadaki talep dengesiyle birlikte döviz kurları, Şubat ayının son işlem gününde de hareketliliğini sürdürüyor. Yatırımcıların, iş dünyasının ve tasarruflarını değerlendirmek isteyen vatandaşların gözü kulağı anlık değişimlerde. İşte 27 Şubat sabahı itibarıyla serbest piyasadaki son durum...

Güne yükseliş eğilimiyle başlayan ABD Doları, psikolojik sınır olan 44 TL seviyesine oldukça yaklaştı. Sabahın ilk saatlerinde yapılan işlemlerde dolar kuru şu seviyelerden el değiştiriyor:

Dolar Alış: 43,9484 TL

Dolar Satış: 43,9666 TL

EURO CEPHESİNDE 51 TL ÜZERİ SEYİR DEVAM EDİYOR

Avrupa para birimi Euro, dolar karşısındaki küresel gücünü korurken Türk Lirası karşısında da yukarı yönlü ivmesini sürdürüyor. İthalat ve ihracat dengeleri açısından kritik öneme sahip olan Euro, yeni güne 51,8577 TL seviyelerinde merhaba dedi.

PİYASALARDA GÖZLER VERİ AKIŞINDA

Ekonomistler, döviz kurlarındaki bu hareketliliğin hem iç hem de dış piyasalardaki veri akışından etkilendiğini belirtiyor. Özellikle altın fiyatlarındaki rekor yükselişle eş zamanlı olarak döviz kurlarındaki bu seyir, yatırımcıların "güvenli liman" arayışını tetikliyor.

Gün içerisinde merkez bankalarından gelecek açıklamalar ve küresel endekslerin seyri, kurların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edecek.

DÖVİZ FİYATLARI

Döviz Alış Satış Değişim Saat
Amerikan Doları 43,95 43,97 % 0.17 13:28
Euro 51,92 51,93 % 0.04 13:28
İngiliz Sterlini 59,29 59,31 % -0.07 13:28
Avustralya Doları 31,25 31,27 % 0.16 13:28
İsviçre Frangı 56,91 56,94 % 0.39 13:28
Rus Rublesi 0,57 0,57 % -0.38 13:20
Çin Yuanı 6,41 6,41 % -0.05 13:28
İsveç Kronu 4,86 4,87 % 0.3 13:28
