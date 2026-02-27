Güne yükseliş eğilimiyle başlayan ABD Doları, psikolojik sınır olan 44 TL seviyesine oldukça yaklaştı. Sabahın ilk saatlerinde yapılan işlemlerde dolar kuru şu seviyelerden el değiştiriyor:

Dolar Alış: 43,9484 TL

Dolar Satış: 43,9666 TL

EURO CEPHESİNDE 51 TL ÜZERİ SEYİR DEVAM EDİYOR

Avrupa para birimi Euro, dolar karşısındaki küresel gücünü korurken Türk Lirası karşısında da yukarı yönlü ivmesini sürdürüyor. İthalat ve ihracat dengeleri açısından kritik öneme sahip olan Euro, yeni güne 51,8577 TL seviyelerinde merhaba dedi.

PİYASALARDA GÖZLER VERİ AKIŞINDA

Ekonomistler, döviz kurlarındaki bu hareketliliğin hem iç hem de dış piyasalardaki veri akışından etkilendiğini belirtiyor. Özellikle altın fiyatlarındaki rekor yükselişle eş zamanlı olarak döviz kurlarındaki bu seyir, yatırımcıların "güvenli liman" arayışını tetikliyor.

Gün içerisinde merkez bankalarından gelecek açıklamalar ve küresel endekslerin seyri, kurların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edecek.