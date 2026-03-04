Döviz kurlarındaki son durum yakından takip ediliyor. Dolar ve euro fiyatlarındaki değişim, yatırımcıların ve vatandaşların gündeminde yer alıyor.

'1 dolar kaç TL' ve '1 euro kaç TL' soruları sıklıkla döviz yatırımcısının odak noktasında bulunuyor. İşte dolar ve euro fiyatlarında son durum...

DOLAR/TL VE EURO/TL BUGÜN NE KADAR?

Dolar/TL saat 07:41 itibarıyla 43,9688 TL (alış) 43,9942 TL'den (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla 51,0330 TL (alış) 51,0976 TL (satış) seviyelerinde seyrediyor.