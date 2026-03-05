Güne başlarken döviz büroları ve bankalararası piyasada hareketlilik dikkat çekiyor. Saat 07:15 verilerine göre;

• Dolar/TL: Alış tarafında 43,9785 TL seviyesinden işlem görürken, satış tarafında psikolojik sınır olan 44,0008 TL bandında seyrediyor.

• Euro/TL: Avrupa kanadındaki ekonomik verilerin etkisiyle 51,2755 TL seviyelerinde tutunmaya çalışıyor.

PİYASALARDA "BEKLE-GÖR" STRATEJİSİ HAKİM

Analistler, doların 44 TL sınırındaki bu yatay seyrini küresel dolar endeksindeki (DXY) hafif gevşemeye ve iç piyasadaki likidite adımlarına bağlıyor.

Özellikle dış ticaret dengesi ve açıklanacak olan enflasyon verileri öncesinde kurun bu seviyelerde kalması, piyasaların yeni bir yön tayini için veri akışını beklediğini gösteriyor.