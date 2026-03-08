Rekabet otoritesinden gelen son veriler, 2025 yılında şirketlere yönelik uygulanan yaptırımların boyutunu ortaya koydu. Rekabet Kurumu tarafından yürütülen soruşturmalar sonucunda farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketlere toplam 12 milyar 100 milyon TL idari para cezası kesildi. Kurumun yıl boyunca aldığı 530 kurul kararı kapsamında birçok sektörde rekabet ihlallerine yönelik yaptırımlar hayata geçirildi.

EN BÜYÜK CEZA GIDA SEKTÖRÜNE

Açıklanan verilere göre idari para cezalarının en büyük kısmı gıda sektöründe yoğunlaştı. Gıda endüstrisinde faaliyet gösteren şirketlere toplam 4,7 milyar TL ceza uygulanırken, bu sektör açık ara ilk sırada yer aldı.

EN FAZLA CEZA ALAN SEKTÖRLER

Gıda sektörünün ardından 669,5 milyon TL ile kimya ve madencilik sektörü ikinci sırada yer aldı. Altyapı hizmetleri sektörüne 658,9 milyon TL, işgücü piyasasına 557 milyon TL, otomotiv sektörüne ise 506 milyon TL idari para cezası kesildi. Bu beş sektör, verilen toplam cezaların yaklaşık yüzde 86’sını oluşturdu.

Bunların dışında tekstil ve hazır giyim sektörüne 402,3 milyon TL, inşaat sektörüne 322,5 milyon TL, tarım ve tarımsal ürünler sektörüne 222,5 milyon TL, makine endüstrisine ise 99,7 milyon TL ceza uygulandı.

BİRLEŞME VE DEVRALMALARDA BİLİŞİM SEKTÖRÜ ÖNE ÇIKTI

Rekabet Kurumu 2025 yılı boyunca şirket birleşme ve devralma işlemlerini de değerlendirdi. Kuruma bildirilen 416 işlem incelenirken, 381 işlem için izin verildi, 10 işlem şartlı olarak onaylandı ve 25 işlem ise kapsam dışı bırakıldı.

Sektörel dağılıma bakıldığında 84 başvuru ile bilişim teknolojileri ve dijital platform hizmetleri sektörü ilk sırada yer aldı. Bu sektörü 44 işlemle otomotiv, 42 işlemle kimya ve madencilik sektörü takip etti.

“REKABETÇİ PİYASA YAPISI TÜKETİCİYE FAYDA SAĞLIYOR”

Birol Küle yaptığı değerlendirmede etkin rekabet ortamının verimliliği artırdığını ve yenilikçi faaliyetleri teşvik ettiğini belirtti. Küle, rekabetçi piyasa yapısının korunmasının tüketicilerin daha kaliteli mal ve hizmetlere erişimini sağladığını ifade etti.