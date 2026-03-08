27 Şubat'ta başlayıp Orta Doğu'da hızla tırmanan ABD-İsrail-İran gerilimi küresel finans piyasalarında sert dalgalanmalara yol açtı. Bölgedeki askeri operasyonlar ve misilleme saldırıları yatırımcıların risk algısını artırırken, birçok ülkede borsalarda satış dalgası görüldü. Küresel yatırımcıların riskli varlıklardan çıkıp güvenli limanlara yönelmesi, hisse senedi piyasalarında düşüşü tetikledi.

BU HAFTA PİYASALARI SARSAN GELİŞMELER

2026 Şubat sonunda ABD ve İsrail'in İran'a yönelik askeri operasyon başlatmasının ardından İran'dan misilleme saldırıları geldi. Çatışmaların genişleyebileceği endişesi küresel piyasalarda tedirginliği artırdı.

Bu gelişmelerin ardından küresel borsalarda satış baskısı görülürken petrol fiyatları hızla yükseldi. ABD ve Avrupa borsaları düşüş yaşarken yatırımcıların güvenli varlıklara yöneldiği gözlendi.

Türkiye'de de bu gelişmelerin etkisi hissedildi. Borsa İstanbul yeni haftaya sert satışlarla başladı ve BIST 100 endeksi açılışta yüzde 5,32 düşüşle 12.987 puana kadar geriledi.

Geçtiğimiz ay 14 bin puanlara kadar yükselerek rekordan rekora koşan BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 2,19 değer kaybederek 12.792,81 puandan tamamladı.

BANKACILIK ENDEKSİ SERT DÜŞTÜ

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 286,12 puan azalırken, toplam işlem hacmi 143,9 milyar lira oldu.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Hisse Fiyat Hacim Fark Saat THYAO 276.75 15.681.895.137,50 % -2.64 18:10 TUPRS 258 15.622.859.734,30 % 4.54 18:10 ASELS 333.5 11.659.170.492,25 % -3.33 18:10 AKBNK 74.05 8.980.330.520,30 % -6.97 18:10 ISCTR 14.22 6.905.437.699,16 % -5.07 18:10 Tüm Hisseler

Bankacılık endeksi yüzde 5,07, holding endeksi yüzde 2,89 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok yükselen yüzde 2,07 ile kimya petrol plastik, en çok değer kaybeden ise bankacılık oldu.

BORSALAR SAVAŞTA NEDEN DÜŞER?

Uzmanlara göre savaş ve jeopolitik kriz dönemlerinde borsaların düşmesinin birkaç temel nedeni bulunuyor.

1.Riskten kaçış

Jeopolitik gerilim arttığında yatırımcılar hisse senedi gibi riskli varlıklardan çıkar. Bunun yerine altın, dolar, ABD tahvili ve İsviçre frangı gibi güvenli limanlara yönelim artar.

2.Petrol fiyatları yükselir

Orta Doğu dünyanın en büyük enerji üretim bölgelerinden biri olduğu için savaş ihtimali petrol arzını tehdit eder. Çatışmaların ardından petrol fiyatlarının hızla yükselmesi enflasyon riskini artırır ve şirketlerin maliyetlerini yükseltir.

3.Ticaret ve lojistik riski

Hürmüz Boğazı gibi kritik enerji geçiş noktalarının risk altına girmesi küresel ticarette aksama endişesi yaratır. Bu durum küresel büyüme beklentilerini zayıflatır ve borsalarda satış baskısını artırır.

4.Yabancı yatırımcı çıkışı

Jeopolitik riskler özellikle gelişmekte olan ülke borsalarından yabancı yatırımcı çıkışını hızlandırır. Likiditenin azalması ise borsa endekslerinde daha sert düşüşlere yol açabilir.

BAZI SEKTÖRLER DÜŞERKEN BAZILARI YÜKSELİYOR

Jeopolitik krizlerde borsadaki düşüş tüm sektörlerde aynı olmaz. Savunma ve enerji şirketlerinin hisseleri çoğu zaman yükselirken, havayolu, turizm ve sanayi şirketleri satış baskısı altında kalabiliyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.