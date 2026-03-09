Altın piyasasında son haftalarda yaşanan dalgalanma yatırımcıların kafasını karıştırdı. Özellikle ons altındaki geri çekilme ve gram altında görülen sert hareketler sonrası “düşüş sürecek mi?” sorusu yeniden gündeme geldi. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, mevcut tabloyu değerlendirerek kritik seviyeleri açıkladı.

KISA VADEDE DALGALANMA SÜREBİLİR

Memiş’e göre altın fiyatlarında görülen geri çekilme teknik bir düzeltme niteliğinde. Küresel piyasalarda doların güçlü seyri ve faiz beklentileri ons altın üzerinde baskı oluşturuyor. Ancak bu baskının kalıcı bir düşüş trendine dönüşmesi için daha derin kırılımlar gerektiğini ifade ediyor.

Ons altında kısa vadede dalgalı bir bant hareketi beklenirken, aşağı yönlü atakların kalıcı bir çöküş anlamına gelmediği vurgulanıyor.

ONS ALTINDA KRİTİK SEVİYELER

Memiş’in değerlendirmelerine göre ons altında: 5.000 dolar altı seviyeler dikkatle izlenmeli. 5.800 – 6.000 dolar aralığı ise orta vadede ana HEDEF bölgesi olarak öne çıkıyor. Bu seviyelerin aşılması halinde yeni bir yükseliş trendinin başlayabileceği ifade ediliyor. Jeopolitik riskler ve merkez bankalarının politikaları ise fiyatlamada belirleyici olmaya devam ediyor.

GRAM ALTINDA BEKLENTİ NE?

Yurt içinde gram altın hem ons fiyatından hem de dolar/TL kurundan etkileniyor. Memiş, gram altında geri çekilmelerin kalıcı bir düşüş anlamına gelmediğini belirtiyor. Özellikle belirli destek seviyelerinin altına sarkmaların alım fırsatı olarak değerlendirilebileceğini savunuyor.

Yıl sonu beklentisi olarak daha yüksek seviyelerin masada olduğu ifade edilirken, kısa vadeli sert hareketlerin yatırımcıyı yanıltmaması gerektiği uyarısı yapılıyor.

NEDEN DÜŞÜŞ YAŞANIYOR?

Altın fiyatlarındaki geri çekilmenin temel nedenleri arasında:

Güçlü dolar

Küresel faiz beklentileri

Jeopolitik gelişmeler

Kâr realizasyonları

yer alıyor. Özellikle Orta Doğu ve küresel risk başlıkları altın üzerinde hem yukarı hem aşağı yönlü sert fiyatlamalara neden olabiliyor.

PANİK SATIŞ UYARISI

İslam Memiş, yatırımcıların panik satış yapmaması gerektiğini vurguluyor. Altının uzun vadeli trendine dikkat çeken Memiş, düşüşlerin kalıcı bir bozulma anlamına gelmediğini, aksine stratejik alım fırsatları doğurabileceğini belirtiyor. Sonuç olarak, altındaki geri çekilmenin kısa vadede sürebileceği ancak orta ve uzun vadede yükseliş beklentisinin korunduğu ifade ediliyor. Kritik destek ve direnç seviyeleri yakından takip edilirken, yatırımcıların temkinli ve planlı hareket etmesi gerektiği belirtiliyor.