Altın fiyatları 9 Mart 2026 Pazartesi günü yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Orta Doğu'da artan jeopolitik gerilimler ve İran merkezli gelişmelerin etkisiyle küresel piyasalarda güvenli liman talebi yeniden güçlenirken, gram altın, çeyrek altın ve ons altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor. Sarı metal yeni haftaya düşüşle başladı. Peki, bugün gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç TL? İşte 9 Mart 2026 güncel altın fiyatları...

İç piyasada gram altın ve çeyrek altın fiyatları, küresel ons fiyatı ile döviz kurundaki hareketlere paralel olarak şekilleniyor. Yatırımcılar ve vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren "Gram altın ne kadar?", "Çeyrek altın kaç TL?","Ons altın bugün kaç dolar?" sorularına yanıt arıyor.

Küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmaların etkisiyle altın fiyatları haftanın ilk işlem gününe gerilemeyle girdi. Haftanın açılışında gram altın yaklaşık 7.216 TL, ons altın ise 5.090 dolar seviyelerinde işlem görmeye başladı.

Analistler, altın piyasasında kısa vadede dalgalı bir seyrin devam edebileceğini belirtirken, özellikle jeopolitik gelişmeler ve ABD'den gelecek ekonomik verilerin fiyatların yönü üzerinde belirleyici olabileceğini ifade ediyor.

9 MART 2026 GÜNCEL ALTIN ALIŞ FİYATLARI

Gram altın: 7.216,84 TL
Çeyrek altın: 11.978,00 TL
Yarım altın: 23.957,00 TL
Tam altın: 47.811,39 TL
Cumhuriyet altını: 47.766,00 TL
Ata altın: 49.305,49 TL
Gremse altın: 119.528,46 TL
Ons altın: 5.090,65 dolar

9 MART 2026 GÜNCEL ALTIN SATIŞ FİYATLARI

Gram altın: 7.217,75 TL
Çeyrek altın: 12.090,00 TL
Yarım altın: 24.173,00 TL
Tam altın: 48.747,81 TL
Cumhuriyet altını: 48.125,00 TL
Ata altın: 50.542,21 TL
Gremse altın: 122.243,36 TL
Ons altın: 5.091,56 dolar

