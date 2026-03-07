Zekâtın farz olabilmesi için kişinin temel ihtiyaçları ve borçları dışında belirli bir mal varlığına sahip olması gerekir. Bu sınır “nisap” olarak adlandırılır. Nisap miktarı klasik ölçüye göre 80,18 gram altın ya da bu miktarın güncel parasal karşılığıdır. Eğer bir kişinin elindeki altın, nakit para, döviz ve ticari malların toplam değeri bu sınırı aşıyorsa zekât yükümlülüğü doğar.

Ancak burada önemli olan nokta sadece bu miktara ulaşmak değildir. Aynı zamanda mal varlığının üzerinden bir kameri yıl geçmiş olması gerekir. Hicri takvime göre yaklaşık 354 gün dolmadan zekât farz olmaz.

ZEKÂT ORANI KAÇTIR?

Altın ve benzeri birikimler için zekât oranı toplam mal varlığının kırkta biri, yani yüzde 2,5’tir. Başka bir ifadeyle kişi, zekâta tabi toplam birikimini 40’a bölerek ödeyeceği tutarı hesaplayabilir. Bu oran yüzyıllardır İslam hukukunda kabul edilen standart ölçüdür.

ALTIN ZEKÂTI NASIL HESAPLANIR?

Altın zekâtı hesaplanırken öncelikle elde bulunan tüm altınların güncel piyasa değeri belirlenir. Gram altın, çeyrek altın, bilezik ya da bankadaki altın hesabı fark etmeksizin hepsi toplam değere dahil edilir. Buna nakit para, döviz ve ticari mallar da eklenir. Ardından vadesi gelmiş borçlar bu toplamdan düşülür.

Ortaya çıkan net tutar nisap miktarını aşıyorsa bu rakamın yüzde 2,5’i zekât olarak hesaplanır. Örneğin 400 bin liralık zekâta tabi bir birikimi olan kişi 10 bin lira zekât öder. Hesaplama basit görünse de doğru sonuç için güncel altın fiyatlarının dikkate alınması gerekir.

ZİYNET EŞYALARI ZEKÂTA DAHİL Mİ?

En çok merak edilen konulardan biri de takı olarak kullanılan altınların zekâta dahil olup olmadığıdır. Bu konuda mezhepler arasında farklı görüşler bulunur. Bazı görüşlere göre ziynet altınları da zekâta tabidir, bazı görüşlere göre ise kişisel kullanım amacı taşıyan takılar kapsam dışında değerlendirilir. Bu nedenle tereddüt yaşayanların bir din görevlisine danışması önerilir.

ARTAN ALTIN FİYATLARI ZEKÂT TUTARINI NASIL ETKİLİYOR?

Son dönemde altın fiyatlarında yaşanan yükseliş, aynı miktar altına sahip olan kişilerin ödeyeceği zekât tutarını da artırdı. Örneğin geçen yıl 100 gram altının karşılığı daha düşükken, bugün aynı miktar altının parasal değeri daha yüksek olduğu için zekât miktarı da artıyor. Bu durum, özellikle yüksek miktarda altın birikimi olan kişiler için dikkat çekici bir tablo ortaya koyuyor.

RAMAZAN’DA MALİ SORUMLULUK BİLİNCİ

Uzmanlar, zekâtın sadece bir ibadet değil aynı zamanda toplumsal dayanışmayı güçlendiren bir mali sorumluluk olduğunu vurguluyor. Ramazan ayı ise bu bilincin en yoğun yaşandığı dönemlerden biri olarak öne çıkıyor. Doğru hesaplama yapmak, hem dini yükümlülüğün yerine getirilmesi hem de ihtiyaç sahiplerine adil bir destek sağlanması açısından büyük önem taşıyor.

Altınların zekâtı basit bir yüzde hesabı gibi görünse de, nisap miktarı, borçlar ve güncel fiyatlar dikkate alınarak yapılmalı. Özellikle tereddüt edilen durumlarda uzman görüşüne başvurmak, hatalı hesaplamaların önüne geçilmesini sağlayacaktır.