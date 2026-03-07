Savaş nedeniyle yükselen sigorta ve nakliye maliyetlerinden kaçınan alıcılar yeni siparişlerden vazgeçince, Dubai’deki satıcılar çareyi fiyatta kırmakta buldu. Bloomberg kaynaklarına göre, yatırımcılar belirsiz süreli depolama ve finansman maliyetlerini üstlenmek yerine, Londra’daki küresel referans fiyatın ons başına 30 dolar altında teklifler sunmaya başladı.

KARAYOLU ÇOK RİSKLİ, HAVAYOLU KISITLI

Altın sevkiyatının temel taşı olan yolcu uçaklarının kargo bölmeleri, uçuş kısıtlamaları nedeniyle kullanılamaz hale geldi. Lojistik şirketleri, yüksek değerli kargoları Suudi Arabistan veya Umman gibi komşu ülkelerdeki havalimanlarına karayoluyla taşımayı ise sınır geçişlerindeki güvenlik riskleri nedeniyle reddediyor. Hafta ortasından itibaren sınırlı sayıda uçuşun yapılmasına rağmen, halen çok sayıda sevkiyatın mahsur kaldığı bildiriliyor.

HİNDİSTAN’DA TEDARİK SIKIŞIKLIĞI KAPIDA

Dubai’den gelen altının en büyük tüketicilerinden biri olan Hindistan’da ise fiziki külçe arzında kısa vadeli bir sıkışıklık gözlemleniyor. Augmont Enterprises Araştırma Başkanı Renisha Chainani, sevkiyatların gecikmesinin piyasada darlık yarattığını belirtirken; Metals Focus analisti Chirag Sheth, Hindistan’ın Ocak ayındaki yüksek ithalatı sayesinde mevcut stokların şimdilik bu açığı kapatabileceğini ifade ediyor.

Kaynak: Forbes