İran ile ABD arasında yükselen askeri tansiyon, küresel piyasalarda sert dalgalanmalara yol açarken altın fiyatları tarihi zirvelere tırmandı. Güvenli liman talebinin artmasıyla ons altın 5.000 dolar psikolojik eşiğinin üzerine yerleşti.

Ancak şimdi yatırımcıların aklındaki soru değişti: Gerilim sona ererse altın sert düşer mi?

Küresel finans devi Bank of America, son raporunda jeopolitik risklerin altın fiyatına etkisini analiz etti ve kritik teknik seviyeleri tek tek sıraladı.

Risk Primi Altını Nasıl Bu Noktaya Taşıdı?

Son haftalarda yaşanan yükseliş yalnızca teknik bir kırılım değil. İran-ABD hattında askeri riskin artması, küresel fonların portföy dağılımını değiştirmesine neden oldu.

Hisse senetlerinden çıkan para:

Altına

ABD tahvillerine

Kısmen dolara yöneldi. Bu süreçte altın “koruma aracı” olarak fiyatlandı. Özellikle büyük fonların hedge pozisyonlarını artırması, ons fiyatındaki yükselişi hızlandırdı. Analistler, bu rallinin önemli bölümünün risk primi kaynaklı olduğunu ve temel ekonomik göstergelerden ziyade jeopolitik gelişmelere bağlı hareket ettiğini vurguluyor.

Bank of America: Gerilim Azalırsa Düzeltme Gündeme Gelebilir

Bank of America analizine göre mevcut fiyatlama, savaş riskinin belirli ölçüde fiyatlara dahil edildiğini gösteriyor. Eğer:

Diplomatik temas başlar

Ateşkes açıklaması gelir

Çatışma bölgesel kalır ve büyümez ise piyasada risk algısı düşebilir. Bu senaryoda yatırımcıların bir kısmı altındaki karını realize edebilir. Bu da kısa vadede aşağı yönlü baskı yaratabilir.

Banka, özellikle jeopolitik tansiyonun hızlı düşmesi halinde altının “sert ama kısa süreli” bir düzeltme yaşayabileceğini belirtiyor. Ancak orta vadeli görünümün tamamen negatife dönmesi için makro koşulların da değişmesi gerektiğinin altını çiziyor.

Ons Altında Kritik Teknik Seviyeler

Altının mevcut teknik görünümünde bazı seviyeler öne çıkıyor:

🔽 Destek Bölgeleri



5.050 dolar: Kısa vadede alıcıların devreye girdiği ilk bölge. Bu seviyenin korunması, trendin sağlıklı devamı açısından önemli.

5.000 dolar: Psikolojik eşik. Bu seviyenin altında kalıcılık sağlanması durumunda satış baskısı hızlanabilir.

4.960 – 4.900 dolar bandı: Olası bir düzeltmede teknik olarak izlenecek ana bölge. Bu bant, son yükselişin düzeltme alanı olarak görülüyor.

Eğer 5.000 dolar altında günlük kapanışlar görülürse, kar satışlarının derinleşmesi olasılığı artabilir.

🔼 Direnç Bölgeleri



5.200 dolar: Kısa vadeli ilk direnç. Bu seviyenin üzerinde hacimli hareketler yeniden yukarı ivme sinyali verebilir.

5.280 dolar: Güçlü satış bölgesi olarak öne çıkıyor. Daha önce bu bantta kar realizasyonları görüldü.

5.350 – 5.400 dolar: Trendin devamı için kritik eşik. Bu bölgenin aşılması, jeopolitik riskin fiyatlanmaya devam ettiğini gösterebilir ve yeni zirve denemelerini gündeme getirebilir.

Sadece Savaş Değil: Dolar ve Faiz Cephesi de Belirleyici

Altın fiyatı yalnızca İran-ABD gelişmelerine bağlı değil. ABD’de faiz beklentileri, tahvil getirileri ve dolar endeksi de yön üzerinde etkili. ABD tahvil faizleri yükselirse altın baskı altında kalabilir. Dolar güçlenirse ons fiyatı zorlanabilir. Faiz indirimi beklentisi artarsa altın yeniden destek bulabilir. Bu nedenle savaş sona erse bile, küresel para politikası gevşeme sinyali verirse altındaki düşüş sınırlı kalabilir.

Türkiye’de Gram Altın Cephesi

Ons fiyatındaki hareketin yanı sıra dolar/TL kuru da gram altın üzerinde belirleyici.

Eğer ons düşerken kur yukarı yönlü kalırsa, gram altındaki geri çekilme sınırlı olabilir. Ancak hem ons hem kur aynı anda gerilerse iç piyasada daha belirgin bir düzeltme görülebilir.

Bu nedenle yatırımcıların yalnızca ons fiyatına değil, kur hareketine de dikkat etmesi gerekiyor.

Kritik Eşik 5.000 Dolar

İran-ABD savaşının sona ermesi halinde altın fiyatında düzeltme ihtimali artıyor. Ancak teknik olarak 5.000 dolar seviyesi korunmadıkça ana yükseliş trendinin tamamen sona erdiğini söylemek zor.

Piyasa şu soruya odaklanmış durumda:

Risk primi geçici mi, yoksa yeni bir jeopolitik döneme mi giriyoruz?