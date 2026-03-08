Kripto para piyasasının ikinci büyük varlığı olan Ethereum (ETH), fiyat bazında 2.000 dolar seviyesindeki psikolojik eşik etrafında tutunmaya çalışırken kurucu isimlerden gelen satış haberleri piyasada dikkat çekti.

Blockchain analiz platformu Onchain Lens tarafından paylaşılan verilere göre Ethereum'un kurucu ortaklarından Jeffrey Wilcke, elindeki büyük miktardaki ETH'nin önemli bir bölümünü borsaya aktardı.

24 SAATTE 158 MİLYON DOLARLIK ETH BORSAYA TAŞINDI

Verilere göre Wilcke, son 24 saat içerisinde yaklaşık 158,31 milyon dolar değerindeki 79.859 ETH'yi Kraken borsasına transfer etti.

2019 yılında Ethereum'daki aktif geliştiricilik görevinden ayrılan ve daha sonra kendi oyun şirketine odaklanan Wilcke'nin, kendisine tahsis edilen varlıkları belirli aralıklarla nakde çevirdiği biliniyor.

Bu son transferin ardından Wilcke'nin cüzdanında yaklaşık 31,66 milyon dolar değerinde 16.037 ETH kaldığı ifade ediliyor. Analistler, Wilcke'nin son yıllarda borsalara aktardığı toplam ETH miktarının 500 milyon doların üzerine çıktığını ve bu durumun piyasa için sürpriz olmadığını belirtiyor.

VITALIK BUTERIN DE SATIŞ YAPTI

Ethereum'un kurucu isimlerinden yalnızca Wilcke satış gerçekleştirmedi. Projenin en bilinen ismi olan Vitalik Buterin de 2026'nın ilk çeyreğinde benzer bir strateji izledi.

Buterin, Ocak 2026'da Ethereum Vakfı'nın operasyonel giderlerini karşılamak ve "Tasarruf dönemi" finansmanını sağlamak amacıyla bir plan açıkladı.

Bu plan kapsamında 16.384 ETH'yi elden çıkaracağını duyuran Buterin'in, Şubat sonu ve Mart başı itibarıyla yaklaşık 40 milyon dolar değerinde 19.300'den fazla ETH satışı gerçekleştirdiği belirtiliyor.