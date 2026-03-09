Brent petrol 118,73 doları test ederken, ABD ham petrolü (WTI) 110 doların üzerinde kalmaya devam ediyor. Sadece ham petrolde değil, akaryakıt türevlerinde de güçlü artışlar dikkat çekiyor.

RBOB benzin %24’e yakın yükselirken, ULSD dizel %22’nin üzerinde prim yaptı.

Jeopolitik riskler, Orta Doğu merkezli gerilim ve arz güvenliğine ilişkin endişeler fiyatları yukarı taşırken, piyasalar enerji şoku senaryosunu yeniden fiyatlamaya başladı.

ASYA BORSALARINDA SERT SATIŞ

Petroldeki yükseliş ilk darbeyi Asya piyasalarına vurdu:

Güney Kore: -%7

Tayvan: -%6

Japonya: -%6

Avustralya: -%4

Artan enerji maliyetleri ve enflasyon baskısının yeniden güçlenebileceği endişesi yatırımcıları riskli varlıklardan uzaklaştırdı.

NASDAQ’TA KIRMIZI ALARM

Satış dalgası ABD piyasalarına da sıçradı. Özellikle teknoloji hisselerinde sert düşüşler görüldü.

Nvidia %3’ün üzerinde geriledi

Tesla %2’nin üzerinde düştü

Amazon ve Meta’da kayıplar %2’yi aştı

Apple ve Google da negatif bölgede kapattı

Günün sonunda Nasdaq tarafında yaklaşık 1,3 milyar dolarlık piyasa değeri silindi. Teknoloji hisselerindeki baskı, yükselen petrolün enflasyon ve faiz beklentilerini bozmasıyla ilişkilendiriliyor.

ENFLASYON VE FAİZ ENDİŞESİ GERİ DÖNDÜ

Petrolün 110 doların üzerine yerleşmesi, küresel enflasyon beklentilerini yukarı çekerken, merkez bankalarının faiz indirim planlarını erteleyebileceği senaryosu yeniden güç kazandı. Özellikle enerji ithalatçısı ülkeler için bu tablo cari açık ve maliyet baskısı anlamına geliyor.

Analistler, Brent petrolün 120 doların üzerine yerleşmesi halinde küresel piyasalarda oynaklığın daha da artabileceğini belirtiyor. Petrol rekor kırarken borsaların sert düşmesi, yatırımcılar için zorlu bir dönemin kapıda olabileceğine işaret ediyor.