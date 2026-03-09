SPK’nın açıklamasına göre, 1 Mart 2026 tarihli ve 2026/11 sayılı bültende duyurulan karar doğrultusunda yürürlüğe giren tedbirlerin uygulanmasına devam edilecek.

Bu kapsamda;

Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında açığa satış işlemleri yasaklı kalacak.

Kredili sermaye piyasası işlemlerinde öz kaynak oranının esnetilerek uygulanması sürdürülecek.

Kurul, söz konusu tedbirlerin 13 Mart 2026 seans sonuna kadar geçerli olacağını bildirdi.

AMAÇ: PİYASA İSTİKRARININ KORUNMASI

Alınan kararın, piyasalarda yaşanabilecek aşırı fiyat hareketlerinin önüne geçmek ve yatırımcıların korunmasını sağlamak amacıyla uygulandığı değerlendiriliyor. Özellikle son dönemde artan volatilite ve jeopolitik gelişmelerin etkisiyle, düzenleyici otoritenin ihtiyati tedbirleri sürdürme yönünde adım attığı görülüyor. SPK’nın yeni bir karar almaması halinde, mevcut uygulama 13 Mart 2026 Cuma günü seans kapanışı itibarıyla sona erecek.