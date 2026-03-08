Borsa İstanbul'da göstergeleri "AL" sinyali veren hisseler belli oldu. Listede 8 hisse var. Hisselerin özellikle momentum ve trend göstergelerinin eş zamanlı pozitif görünüm vermesi, teknik anlamda güçlü bir uyuma işaret ediyor.

HANGİ KRİTERLERE GÖRE TARAMA YAPILDI?

Bu çalışma tamamen teknik analiz göstergelerine dayalı bir taramadan oluşuyor.

Kullanılan başlıca kriterler şunlar:

CCI (Commodity Channel Index): Aşırı alım–aşırı satım bölgelerini ölçerek dönüş sinyali üretir.

RSI (Relative Strength Index): 30 altı aşırı satım, 50 üzeri güçlenme, 70 üzeri aşırı alım bölgesi olarak değerlendirilir.

Momentum (MOM): Fiyatın hızını ölçer, negatiften pozitife dönüşler al sinyali oluşturur.

Stokastik (STO): K ve D kesişimleri kısa vadeli yön değişimini gösterir.

MACD: Trend ve momentumun birlikte teyidi açısından en güçlü göstergelerden biridir.

HO(5) – HO(20): Kısa ve orta vadeli hareketli ortalamalar. Fiyatın ortalamaların üzerinde kalması ve kısa ortalamanın uzun ortalamayı yukarı kesmesi pozitif görünüm oluşturur.

Bir hissede bu göstergelerin büyük kısmı aynı yönde “AL” sinyali üretirse toplam puan yükselir ve teknik uyum güçlenmiş sayılır.

EUPWR: TEKNİK UYUM EN YÜKSEK HİSSELERDEN

Europower Enerji (EUPWR), toplam puanlama sisteminde en yüksek teknik uyuma sahip hisselerden biri olarak öne çıkıyor. Enerji altyapısı ve elektrik ekipmanları üretimi alanında faaliyet gösteren şirket, son dönemde özellikle yenilenebilir enerji yatırımlarıyla gündemde.

Teknik görünümde MACD ve hareketli ortalamaların pozitif sinyal üretmesi, kısa vadeli momentumun güçlü olduğunu gösteriyor. Bu tarz hisselerde trend devamlılığı ihtimali artarken, hacim teyidi önem kazanıyor.

TUPRS: ENDEKS AĞIRLIĞI YÜKSEK, TEKNİK GÖRÜNÜM GÜÇLÜ

Türkiye’nin en büyük sanayi şirketlerinden biri olan Tüpraş (TUPRS), rafineri ve enerji sektöründeki konumuyla endekste belirleyici hisseler arasında yer alıyor.

Teknik göstergelerin büyük bölümünün “AL” sinyali üretmesi, özellikle hareketli ortalama uyumu ve MACD pozitifliği, kısa vadeli yukarı yönlü eğilimi destekliyor. Brent petrol fiyatlarındaki hareketler ve marj beklentileri hisse üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor.

KTLEV: FİNANSAL KİRALAMA TARAFINDA DİKKAT ÇEKİYOR

Katılım finansmanı ve tasarruf finansmanı alanında faaliyet gösteren KTLEV, teknik taramada öne çıkan bir diğer hisse. Momentum ve RSI göstergelerindeki pozitif görünüm, kısa vadeli fiyat hareketinde ivme artışına işaret ediyor.

Bu tip finans hisselerinde teknik sinyaller genellikle haber akışıyla birlikte sert fiyat hareketlerine dönüşebiliyor.

GRSEL VE AKSEN: ENERJİ VE HİZMET SEKTÖRÜNDE HAREKETLİLİK

Gersan Elektrik (GRSEL) ve AKSA Enerji (AKSEN) tarafında da teknik göstergeler ağırlıklı olarak pozitif sinyal üretmiş durumda.

Enerji üretim ve altyapı tarafındaki şirketlerde özellikle hareketli ortalamaların yukarı yönlü kesişmesi, orta vadeli trend dönüşlerinin habercisi olabiliyor. Ancak enerji hisselerinde küresel emtia fiyatları ve jeopolitik gelişmeler yakından izlenmeli.

GENIL, QUAGR VE TKFEN: DAHA SINIRLI ANCAK POZİTİF UYUM

Gen İlaç (GENIL), Qua Granite (QUAGR) ve Tekfen Holding (TKFEN) hisselerinde ise teknik uyum daha sınırlı olmakla birlikte bazı göstergeler “AL” üretmiş durumda.

Bu tür hisselerde tam teknik uyum oluşmadan yapılan işlemler daha riskli kabul edilir. Özellikle MACD ve hareketli ortalamaların birlikte teyit vermesi yatırımcılar için daha güvenli bir tablo sunar.

TEKNİK SİNYALLER TEK BAŞINA YETERLİ Mİ?

Teknik göstergeler kısa ve orta vadeli yön konusunda fikir verir; ancak bilanço, sektör dinamikleri, KAP açıklamaları ve makro gelişmeler mutlaka dikkate alınmalıdır.

Bir hissede: MACD + RSI + HO(5/20) birlikte AL veriyorsa güçlü teknik uyum vardır.

Sadece tek bir osilatör AL veriyorsa, bu daha zayıf bir sinyal olarak değerlendirilir.

Sonuç olarak Borsa İstanbul’da teknik göstergeleri “AL” veren hisseler, kısa vadeli fırsat arayan yatırımcıların radarında yer almaya devam ediyor. Ancak teknik sinyallerin yanı sıra risk yönetimi ve hacim teyidi, sağlıklı bir stratejinin vazgeçilmez parçalarıdır.

Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir.