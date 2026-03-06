Değerli metallerin 2025 yılındaki domine edici yükselişinin ardından gözler 2026 yılına çevrildi. Kripto para analisti Emma Newbery, gümüşün endüstriyel gücüne rağmen, programlanabilir kripto paraların sunduğu potansiyelin çok daha yüksek olduğunu iddia ediyor.

GÜMÜŞÜN 2026 KARNESİ: YÜKSELİŞ SÜRDÜRÜLEBİLİR Mİ?

Geçtiğimiz yıl güvenli liman arayışı ve elektrikli araç ile güneş paneli gibi endüstriyel alanlardaki talep gümüş fiyatlarını zirveye taşımıştı. Newbery’ye göre gümüş 2026’da da yükselişini sürdürebilir; ancak bir risk kapıda: Üreticilerin gümüşe daha ucuz alternatifler aramaya başlaması, bu büyümenin hızını kesebilir.

YENİ TREND: STABLECOİN YASASI VE TOKENİZASYON

Analist, gümüşteki endüstriyel ivmenin bir benzerinin bu yıl kripto paralar için geçerli olacağını savunuyor. ABD Kongresi’nden geçen Stablecoin Yasası sonrası Citigroup, stablecoin piyasasının 2030’a kadar %1200 artışla 4 trilyon dolara ulaşabileceğini öngörüyor.

Bu devasa büyüme, bu ekosistemlerin temel taşları olan iki kripto parayı öne çıkarıyor:

1. Ethereum (ETH): "10.000 Dolar Hedefi Gerçekçi"

Ethereum, tüm zamanların en yüksek seviyesinden yaklaşık %60 düşüşle 2.100 dolar bandında işlem görüyor. Newbery, bu düşük fiyatın büyük bir fırsat olduğunu belirterek; Ethereum’un sadece eski rekorunu kırmakla kalmayıp, önümüzdeki birkaç yıl içinde 10.000 dolar sınırını aşabileceğini iddia ediyor.

2. Solana (SOL): "Güven Geri Döndüğünde İlk O Olacak"

Ağındaki fon miktarı ve geliştirici sayısı bakımından Ethereum’un en güçlü takipçisi olan Solana, geçmişteki teknik sorunlarını geride bırakmış durumda. Son altı ayda fiyatı %55 düşen Solana için Newbery’nin yorumu net: "Piyasaya güven geri döndüğünde, büyüme için en güçlü aday Solana olacak."

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.