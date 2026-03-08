Amerika Birleşik Devletleri’nde yaz saati uygulamasının başlamasıyla birlikte saatler 1 saat ileri alındı. Bu değişiklikle Türkiye ile ABD arasındaki saat farkı 8 saatten 7 saate düştü. Türkiye’de yaz saati uygulaması bulunmadığı için söz konusu değişiklik özellikle ABD piyasalarını takip eden yatırımcılar açısından işlem ve veri akışı saatlerini doğrudan etkiledi.

ABD BORSALARININ İŞLEM SAATLERİ DEĞİŞTİ

Yaz saati uygulamasına geçilmesiyle birlikte ABD hisse senedi piyasalarının Türkiye’ye göre işlem saatleri de güncellendi. Buna göre ABD borsalarında normal seans artık Türkiye saatiyle 17.30 yerine 16.30’da başlayacak ve 00.00 yerine 23.00’te kapanacak.

Bu durum ABD piyasalarını takip eden yatırımcılar için işlem saatlerinin 1 saat öne çekilmesi anlamına geliyor.

ABD VERİLERİNİN AÇIKLANMA SAATLERİ DE DEĞİŞTİ

ABD’de açıklanan önemli makroekonomik verilerin saatlerinde de değişiklik yaşandı. Daha önce Türkiye saatiyle 16.30’da açıklanan enflasyon, istihdam ve büyüme gibi kritik veriler artık 15.30’da yayımlanacak.

AVRUPA’DA YAZ SAATİ UYGULAMASI 29 MART’TA BAŞLAYACAK

Avrupa ülkeleri ise yaz saati uygulamasına 29 Mart 2026 tarihinde geçecek. Avrupa’nın da yaz saatine geçmesiyle birlikte Türkiye ile Avrupa arasındaki saat farkının yeniden değişmesi bekleniyor.