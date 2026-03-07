Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 28 Şubat-6 Mart haftasında bir önceki haftaya göre 4 artarak 411 oldu.

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 75 azaldı.

Perşembe gününü 83,22 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 90,83 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı, cuma gününü 88,89 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembe gününü 78,48 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

(AA)