Akaryakıt fiyatlarında yeni bir artış daha kapıda. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre cumartesi gününden itibaren motorin fiyatına 1,14 TL, benzin fiyatına ise 55 kuruş zam yapılması bekleniyor.

Ancak kulislerde konuşulan bilgilere göre bu artış, pompa fiyatlarına yansıyan kısmı ifade ediyor. Zamların asıl maliyet etkisinin motorinde 4,56 TL, benzinde ise 2,20 TL seviyesinde olduğu belirtiliyor. Artışın yalnızca yaklaşık yüzde 25’lik kısmının pompa fiyatlarına yansıtıldığı, kalan bölümün ise vergi düzenlemeleri ve eşel mobil benzeri mekanizmalarla dengelendiği ifade ediliyor.

Son dönemde küresel petrol fiyatlarındaki yükseliş ve döviz kurundaki hareketlilik, akaryakıt fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Uzmanlar, jeopolitik risklerin artması halinde önümüzdeki haftalarda yeni fiyat güncellemelerinin de gündeme gelebileceğine dikkat çekiyor.

Zam sonrası büyükşehirlerde motorin ve benzin fiyatlarının yeniden psikolojik eşiklere yaklaşması bekleniyor. Kesin fiyatlar, dağıtım şirketlerinin yapacağı güncelleme ile netleşecek.