Borsa İstanbul’da kritik eşik yaklaşıyor. BIST 100 endeksi, son günlerde yaşanan sert satışların ardından 13.000 puan üzerinde tutunma çabası gösterirken, uluslararası yatırım bankası Bank of America (BofA) yayımladığı güncel teknik değerlendirmede 13.500 puanı “ralli eşiği” olarak işaret etti.

Rapora göre, endeksin 13.500 seviyesini hacimli şekilde aşması halinde kısa vadeli düşüş trendinin sona ererek yeni bir yükseliş dalgasının başlayabileceği vurgulanıyor.

13.500 NEDEN KRİTİK?

Teknik görünümde BIST 100’ün son haftalarda düşen kanal içerisinde hareket ettiği görülüyor. Endeks bugün itibarıyla 13.100 bandında işlem görürken, 13.200–13.300 aralığı kısa vadeli ara direnç konumunda.

13.500 seviyesi ise hem psikolojik hem de teknik olarak trend değişim noktası olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda:

13.800 ilk güçlü direnç,

14.200 bandı ise ana HEDEF olarak izlenebilir.

Aksi senaryoda 13.000 altında 12.900 ve 12.500 seviyeleri yeniden gündeme gelebilir.

BUGÜN PİYASADA NELER OLDU?

Gün içinde bankacılık ve holding hisselerinde gelen tepki alımları endekse destek verdi. Yabancı kurum işlemlerinde özellikle büyük ölçekli hisselerde artan hacim dikkat çekti. Küresel tarafta ise ABD tahvil faizlerindeki dengelenme ve gelişen ülke piyasalarına yönelik risk iştahındaki toparlanma, Borsa İstanbul’a sınırlı da olsa olumlu yansıdı.

Öte yandan yatırımcıların gözü Perşembe günü açıklanacak TCMB faiz kararında. Faizlerin sabit kalması veya sürpriz bir adım atılması, teknik seviyelerin test edilme hızını belirleyebilir.

YABANCI İLGİSİ DEVAM EDİYOR MU?

Son haftalarda yabancı kurum işlemlerinde dalgalanma görülse de Bank of America’nın özellikle banka ve savunma sanayi hisselerinde pozisyon aldığı konuşuluyor. Bu durum, 13.500 üzeri bir kırılımın yalnızca teknik değil, aynı zamanda likidite destekli olabileceği yorumlarına neden oluyor.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Hisse Fiyat Hacim Fark Saat THYAO 293.5 14.017.170.087,75 % 4.08 15:10 TUPRS 245.8 10.322.549.365,30 % -1.78 15:10 ISCTR 14.73 6.855.656.056,54 % 4.69 15:10 ASELS 332.75 6.844.799.360,75 % 4.31 15:10 KTLEV 52.95 6.483.789.342,20 % -7.83 15:10 Tüm Hisseler

GÖZLER 13.500’DE

BIST 100 için kısa vadeli yön arayışı sürerken, 13.500 seviyesi piyasanın kaderini belirleyebilir. Bu seviyenin aşılması halinde satış baskısının yerini güçlü bir toparlanmaya bırakabileceği; aksi halde dalgalı ve temkinli seyrin devam edebileceği değerlendiriliyor.

Yatırımcılar hem teknik seviyeleri hem de yabancı işlem hacmini yakından izliyor. Kritik eşik artık net: 13.500 üzeri yeni ralli mi, yoksa yatay-dalgalı süreç mi?