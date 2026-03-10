BİST100 endeksi yıl başından bu yana %12.79 yükseldi. Manşetlere bakıldığında güçlü bir performans var. Ancak endeksin içine girildiğinde tablo çok daha farklı bir hikâye anlatıyor.

Endeks Yükseldi Ama Herkes Kazanmadı

2026’nın ilk bölümünde BİST100 çift haneli getiri üretmiş olsa da bu yükseliş genele yayılmış değil. Endekste yer alan 100 hissenin yalnızca 30’u %12.79’un üzerinde performans gösterebildi.

Buna karşılık 70 hisse endeksin altında kaldı. Yani yatırımcıların büyük kısmı, endeks kadar bile kazanamadı.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Hisse Fiyat Hacim Fark Saat THYAO 293.5 14.017.170.087,75 % 4.08 15:10 TUPRS 245.8 10.322.549.365,30 % -1.78 15:10 ISCTR 14.73 6.855.656.056,54 % 4.69 15:10 ASELS 332.75 6.844.799.360,75 % 4.31 15:10 KTLEV 52.95 6.483.789.342,20 % -7.83 15:10 Tüm Hisseler

Daha Çarpıcı Veri: 42 Hisse Negatifte

Asıl dikkat çeken nokta ise şu:

BİST100 içindeki 42 hissenin yılbaşından bu yana getirisi negatif.

Başka bir ifadeyle, endeks çift haneli yükselirken hisselerin neredeyse yarısı yatırımcısına kaybettirdi.

Bu durum, yükselişin sınırlı sayıda büyük ve ağırlığı yüksek hisseler tarafından taşındığını gösteriyor.

Endeks mi, Hisse Seçimi mi?

2026 verileri bize şunu söylüyor:

Endeks yükselmiş olabilir.

Ancak kazanç geniş tabana yayılmış değil.

Seçici olmayan yatırımcı için tablo sanıldığı kadar parlak değil.

Dolayısıyla 2026, “Borsa İstanbul kazandırdı” demekten çok, “Doğru hissede olan kazandı” cümlesini öne çıkarıyor.

Sonuç olarak BİST100 kağıt üzerinde güçlü görünse de, detaylara bakıldığında kazancın sınırlı bir grupta yoğunlaştığı net biçimde görülüyor.

Endeks yukarıda olabilir…Ama piyasanın tamamı kazanmış değil.