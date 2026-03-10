İslam Memiş, içinde bulunduğumuz 2026 yılını "manipülasyon yılı" olarak tanımlayarak, altın ve gümüş yatırımcılarının bu yıl kripto para yatırımcıları gibi büyük dalgalanmalara maruz kalacağını belirtti. Memiş, "Altın ve gümüşü bu yıl spekülasyon aracı olarak kullanacaklar, yıl sonuna kadar her ay bu dalgalanmalara hazır olun," ifadelerini kullandı.

ONS ALTINDA HEDEF 6 BİN DOLAR

Altın fiyatlarındaki yükseliş beklentisini koruyan uzman, ons altının 5 bin dolar üzerinde tutunma çabasını değerli bulduğunu söyledi. Memiş'in altın analizi şu şekilde:

Fırsat Kollayın: Savaş sürecinde altın fiyatlarındaki her gerileme bir alım fırsatıdır.

Hedef Seviye: Ons altın bu yıl 6 bin doları görmeden rahatlamaz. 6 bin dolar seviyesi vedalaşmak için mantıklı bir noktadır.

Gümüş mü Altın mı?: Şu anki tabloda gümüş yerine altın tercih edilmeli. Gümüş alacağım parayla altın alırdım.

GÜMÜŞTE "BALON PATLADI" UYARISI

Gümüş tarafında ise daha temkinli bir duruş sergileyen Memiş, gümüşün yıllık getirisini Ocak ayında (122 dolar ons / 180 lira gram) tamamladığını savundu.

Gümüşte 99-109 dolar dirençlerine dikkat çeken uzman, üç haneli rakamların bu yıl tekrar görülmesinin şüpheli olduğunu ve yükselişlerin bir "kurtulma" fırsatı olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

"PETROL 200 DOLARA ÇIKABİLİR"

Küresel gerilimlerin enerji fiyatlarını tetikleyeceğini öngören Memiş, petrol fiyatları için çarpıcı bir tahminde bulundu: "Petrol 200 dolara yükselebilir ancak savaştan sonra sert bir şekilde eski seviyesi olan 60-70 dolar bandına gerileyebilir." Ayrıca merkez bankalarının faiz indirimlerinden vazgeçip tekrar faiz artırımlarına yönelebileceği konusunda uyardı.

"BORSA İSTANBUL (BIST100) İÇİN KADEMELİ ALIM ZAMANI"

BIST100 endeksinin 13 bin puanın altına sarkmasıyla birlikte alım stratejisini güncelleyen Memiş, borsa yatırımcısına şu yol haritasını çizdi:

Kademeli Alım: 12 bin 750 puan seviyesinden %25 oranında alım yapılarak başlanmalı.

Strateji: Endeks aşağı geldikçe %25'lik ilavelerle pozisyon artırılmalı.

KRİTİK BAŞLIKLAR VE UYARILAR

İslam Memiş'in analizinde öne çıkan diğer önemli notlar şunlar oldu:

Kusursuz Fırtına: Küresel ölçekte büyük bir enflasyon dalgası ve savaşın ardından gelecek bir "tufan" bekleniyor.

Bölgesel Riskler: İran’da bu yaz ciddi bir gıda ve su krizi yaşanabilir; ABD’nin ambargo tehditleri ekonomiyi sarsabilir.

Kritik Tarih: 13-20 Mart tarihleri Mescid-i AKSA eksenli gelişmeler için oldukça kritik.

Yatırımcı Notu: Şu an "al-sat" değil, "al-yat" dönemi. 2026 yılı para kazanma değil, parayı koruma yılıdır.

