Altın fiyatları 10 Mart 2026 Salı günü yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Orta Doğu'da artan jeopolitik gerilimler ve İran merkezli gelişmelerin etkisiyle küresel piyasalarda güvenli liman talebi yeniden güçlenirken, gram altın, çeyrek altın ve ons altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor. Sarı metal yeni güne başlarken yükseliş gösterdi. Peki, bugün gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç TL? İşte 10 Mart 2026 güncel altın fiyatları...
Altın fiyatları haftanın ikinci işlem gününe yükselişle başladı. Küresel piyasalardaki jeopolitik riskler ve ons altındaki güçlü seyir iç piyasada da fiyatları yukarı taşıdı. Gram altın sabah saatlerinde 7.300 TL seviyesinin üzerinde işlem görürken, çeyrek altın ve Cumhuriyet altınında da yükseliş dikkat çekti.
GRAM ALTIN 7.300 TL SEVİYESİNDE
Güne yükselişle başlayan gram altın sabah saatlerinde 7.316 TL alış ve 7.317 TL satış seviyesinde işlem görüyor. Gram altında günlük yükseliş oranı yaklaşık yüzde 0,56 seviyesinde gerçekleşti.
ONS ALTIN 5.160 DOLARIN ÜZERİNDE
Küresel piyasalarda altının ons fiyatı ise 5.163 dolar seviyelerinde bulunuyor. Ons altında gün içi yükseliş oranı yaklaşık yüzde 0,49 olarak kaydedildi.
ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTININDA SON DURUM
İç piyasada en çok takip edilen altın türlerinde de yükseliş sürüyor.
Çeyrek altın: 12.100 TL alış – 12.237 TL satış
Yarım altın: 24.200 TL alış – 24.467 TL satış
Cumhuriyet altını: 48.252 TL alış – 48.709 TL satış
10 MART 2026 ALTIN FİYATLARI (GÜNCEL)
Gram altın: 7.316 TL
22 ayar bilezik: 6.659 TL
Reşat altın: 48.284 TL
Ata altın: 48.518 TL
Tam altın: 47.048 TL
Ons altın: 5.163 dolar