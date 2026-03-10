Borsa İstanbul'da yabancı yatırımcıların ayak izlerini takip eden İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş., haftanın ikinci işlem gününde kritik verileri paylaştı.

Genel tabloda yabancı payı günlük bazda -0.25 puanlık sınırlı bir düşüşle yüzde 35.82 seviyesine gerilese de, hisse bazlı hareketler yatırımcıya önemli sinyaller veriyor.

YABANCILARIN "VAZGEÇEMEDİĞİ" VE "UZAKLAŞTIĞI" HİSSELER

Raporda en dikkat çeken bölüm, yabancı payı sürekli artış veya azalış gösteren şirketler oldu.

• İstikrarlı Alım: GRTHO (Girişim Türk Holding), tam 10 gündür yabancı payını kesintisiz artırarak listenin zirvesine yerleşti. Onu 7 günlük serilerle BINBN, CCOLA, DOGUB ve ORCAY takip ediyor.

• İstikrarlı Satış: Öte yandan AKGRT, ALCAR, BUCIM, DNISI ve EGEEN cephesinde moraller bozuk. Bu 5 hisse, 10 gündür yabancı oranlarında yaşanan sürekli düşüşle "satış baskısı altındaki şirketler" olarak öne çıkıyor.

YATIRIMCI İÇİN NE İFADE EDİYOR?

Borsa genelindeki yabancı payının yüzde 35.82 seviyesinde yatay/aşağı yönlü seyretmesi, piyasada "bekle-gör" stratejisinin hakim olduğunu gösteriyor.

Ancak GRTHO gibi 10 gündür yabancı girişine sahne olan hisseler, kurumsal ilginin belli odak noktalarında toplandığına işaret ediyor.

Özellikle EGEEN ve ALCAR gibi sanayi devlerinde 10 günlük kesintisiz yabancı çıkışı, teknik seviyelerin takibini zorunlu kılıyor.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Hisse Fiyat Hacim Fark Saat TUPRS 250.25 17.043.776.198,20 % -3 18:10 THYAO 282 13.997.766.165,00 % 1.9 18:10 AKBNK 73.6 12.016.129.894,20 % -0.61 18:10 ASELS 319 11.827.345.514,25 % -4.35 18:10 ISCTR 14.07 10.638.411.075,24 % -1.05 18:10

Yasal Uyarı: Bu haber metni, İş Yatırım tarafından sağlanan halka açık veriler derlenerek hazırlanmıştır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızı SPK lisanslı uzmanlara danışarak vermeniz önerilir.