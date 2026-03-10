Hisseye olan yoğun talep, aracı kurum dağılımı (AKD) verilerine de çarpıcı bir şekilde yansıdı. TSI 10.31 itibarıyla net alıcılar tarafında ilk 5 kurumun piyasanın tamamını domine ettiği görülüyor.

ALIM TARAFINDA ÖNE ÇIKAN KURUMLAR

Hissedeki alım iştahında Deniz Yatırım liderliği göğüslerken, Bulls Yatırım’ın da güçlü duruşu dikkat çekiyor. Net alıcıların dağılımı şu şekilde gerçekleşti:

Deniz Yatırım: 171.159 net lot alımı ile toplam alıcıların %38,85'ini oluşturarak listenin zirvesinde yer aldı.

Tacirler Yatırım: 134.829 net lot alımı yaparak %30,61'lik pay ile ikinci sırada konumlandı.

Bulls Yatırım: Hisseden vazgeçmeyen tavrını sürdüren kurum, 68.122 net lot alımıyla %15,46'lık paya sahip oldu.

PhillipCapital: 66.368 net lot alımı gerçekleştirerek pastadan %15,06 pay aldı.

