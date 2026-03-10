ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu’daki çatışmaların "çok yakında" çözüleceğine dair verdiği mesajlar, küresel piyasalarda kartların yeniden karılmasına neden oldu.

Güvenli liman arayışındaki sermaye rotasını altına çevirirken, gümüş hem endüstriyel arz endişeleri hem de jeopolitik iyimserlikle altını geride bırakan bir performans sergiledi.

Güncel piyasa ekranlarına yansıyan verilere göre saat 09.10 itibarıyla gümüş, yatırımcısına kısa ve uzun vadede çarpıcı rakamlar sunuyor:

• Gram Gümüş: Günlük yüzde 2.37 artışla 126.17 TL seviyesine tırmandı. Yıllık bazda bakıldığında ise yüzde 230.71 gibi rekor bir getiriyle dikkat çekiyor.

• Ons Gümüş: Günlük yüzde 2.29 yükselişle 89 dolar sınırına dayandı. Haftalık bazdaki yüzde 5.2'lik kaybını hızla telafi etmeye başlayan metal, aylık bazda yüzde 14.81 primli seyrediyor.

ARZ DARALMASI FİYATLARI KAMÇILIYOR

Heraeus analistlerinin raporuna göre gümüşteki bu hareketlilik sadece jeopolitik gelişmelerle sınırlı değil.

Dünyanın en büyük gümüş üreticisi Fresnillo, 2025 yılı için üretim tahminlerini düşürdü.

Şirketin gümüş üretiminin, 2024’teki 56,3 milyon onstan yüzde 13,5 düşüşle 48,7 milyon onsa gerilemesi bekleniyor.

Maden planlarındaki değişiklikler ve cevher kalitesindeki düşüş, piyasadaki fiziksel gümüş arzını kısıtlayarak fiyatlar üzerinde yukarı yönlü bir baskı oluşturuyor.

ANALİSTLERİN GÖZÜ DESTEK SEVİYELERİNDE

Altın fiyatları 5.180 dolar seviyelerinde kâr realizasyonu ile dengelenmeye çalışırken, gümüşte teknik görünüm dikkatle izleniyor.

Analistler, her ne kadar kısa vadeli bir ralli yaşansa da kâr satışlarının gelmesi durumunda 78 dolar ve ardından 64 dolar seviyelerinin kritik destek noktaları olduğunu belirtiyor.

Sonuç olarak; Trump'ın "barış" çıkışı petrolü yüzde 10 düşürürken, gümüşü maden üretimindeki daralma sinyalleriyle birlikte zirveye taşıdı. Yatırımcı için gümüş, şu an altından daha agresif bir getiri potansiyeli sergilemeye devam ediyor.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.