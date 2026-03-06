ABD’li yatırım bankası Bank of America, ons gümüşte teknik açıdan en kritik seviyenin 93 dolar olduğunu vurguladı. Son haftalarda sert dalgalanmaların yaşandığı gümüş piyasasında, bu seviyenin yön tayini açısından belirleyici olabileceği ifade edildi.

93 DOLAR NEDEN ÖNEMLİ?

Son fiyat hareketlerinde 90–94 dolar bandının güçlü bir direnç bölgesi oluşturduğuna dikkat çekiliyor. Özellikle daha önce görülen 91,60 – 94,70 – 97,30 dolar zirveleri sonrası oluşan satış baskısı, 93 dolar seviyesini teknik olarak öne çıkarıyor.

Analistlere göre:

93 dolar üzerinde kalıcılık sağlanması halinde yukarı yönlü ivme yeniden güç kazanabilir.

Bu seviyenin aşılamaması durumunda ise kısa vadede satış baskısı devam edebilir.

GÜMÜŞTE SON DURUM

Ons gümüş 6 Mart itibarıyla 83 dolar civarında işlem görüyor. Bu da son zirvelere göre yaklaşık %10’a yakın bir geri çekilmeye işaret ediyor. Piyasada özellikle dolar endeksi, ABD tahvil faizleri ve jeopolitik gelişmeler fiyatlamalarda belirleyici oluyor.

YATIRIMCI NE YAPMALI?

Uzmanlara göre 93 dolar seviyesi yalnızca kısa vadeli bir teknik eşik değil, aynı zamanda psikolojik bir direnç noktası. Bu seviyenin üzerinde haftalık kapanışlar görülmesi durumunda yükseliş trendi yeniden gündeme gelebilir.

Ancak altında kalındığı sürece dalgalı ve temkinli bir seyir ihtimali ağır basıyor.

Not: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Piyasalarda işlem yapmadan önce kendi risk profilinizi dikkate almanız önemlidir.